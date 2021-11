Falleció Oscar Kuperman, dirigente del Cuba-MTR

En el día de hoy nos enteramos con enorme tristeza del fallecimiento de nuestro compañero Oscar Kuperman. Dirigente Nacional de la Cuba-MTR, e integrante del PRML, falleció en la madrugada de hoy, luego de haber tenido hace unos días un ACV contra el que luchó hasta ayer.

Para quienes luchamos hace años en el movimiento piquetero, es una enorme pérdida y seguramente para todo el movimiento popular también. Fue un activo luchador en el Encuentro Memoria Verdad y Justicia por la independencia de los organismos de DD.HH. de todos los gobiernos.

Cada 26 de junio desde hace 19 años subimos codo a codo a gritar por justicia para Maxi y Darío.

Desde las épocas del Bloque Piquetero Nacional, con el también queridísimo Antonio Bito y Néstor Pitrola,entre otros grandes dirigentes, venimos constituyendo una unidad en las calles y en la acción, que fue inquebrantable ante los gobiernos de los últimos años, que solo se dedicaron ajustar contra los trabajadores, en esa primera línea siempre estuvo Oscar.

Más recientemente fue uno de los artífices de esta unidad piquetera que enfrentó el ajuste de Macri y que ahora enfrenta el ajuste de Fernández, compartimos interminables horas de debate en las reuniones para forjarla y allí siempre estaba Oscar.

Fue un incansable, honesto y querido compañero que ha perdido el movimiento popular. Nunca nos ocultamos las diferencias que teníamos y siempre la discutimos de frente. Pero eso no hizo que no tuviéramos en claro la unidad de clase que siempre nos juntó en el piquete, en las rutas y en la calle.

Era junto con otros viejos y queridos dirigentes de esos que no claudicaron, de esos que no se vendieron, de esos a los que no pudieron cooptar, de esos que siguieron siempre en la primera línea .

Desde la Mesa Nacional del Polo Obrero queremos enviarle un abrazo y nuestras condolencias a su familia, compañeros y compañeras.

Como decía el viejo y querido oscar, hay que estar siempre en las calles, ¡siempre en la calle compañero!, acompañándolo, ¡hasta la victoria Chango!