¡Hasta la victoria siempre, compañero Coco!

El compañero Coco nació el 9 de septiembre de 1944 en Mataderos.

El compañero Jorge Piacquadío, más conocido como Coco, nació el 9 de septiembre de 1944 en Mataderos, en el seno de una familia humilde y numerosa de inmigrantes italianos. Como único hijo varón realizó desde muy chico realizó trabajos muy variados, desde lustrabotas hasta ayudante de lechero. Terminada la primaria y al iniciar su adolescencia entró al gremio gráfico donde décadas después se iba a jubilar. Siempre se mostró orgulloso de su oficio de impresor.

Durante su juventud, sin ser militante, acompañó los vaivenes del peronismo. Pero su intuición de obrero lo llevó a que, en el año 1974, se retirara con la juventud de la plaza de mayo, en ese histórico momento en que el máximo dirigente comenzó a insultarlos y a elogiar a la burocracia sindical.

Muchos años después, ya bajo el menemato, esa misma intuición logró que fuera natural tomar las banderas del socialismo, a través de nuestro partido y en una relación de amistad que nos unió toda la vida. Se inclinó hacia el trotskismo y al Partido Obrero comenzando una militancia que no abandonó nunca más, ni hasta el último momento. Fue candidato de la lista naranja, un militante disciplinado y de una solidaridad sin límites.

Nuestro compañero Coco está presente en cada uno de los pasos que construye el camino hacia esa victoria, en los debates, en las asambleas, en las marchas, en la agitación, en la construcción de un partido de la clase obrera.

Desde hoy el barrio ya no será el mismo y las actividades del partido no serán iguales. Se me hace difícil concebir las actividades sin la presencia de Coco. Miles de recuerdos en la memoria me quedan, y una hermosa sensación de haber luchado por un mundo mejor a su lado.