Raúl ve lo que yo no veo

Aunque me enteré de la existencia de Raúl en una charla de campaña electoral que en alguna oportunidad me tocó dar en Aluminé hace ya algunos años, mi vínculo con él no fue desde el ángulo estrictamente político (aunque sea una práctica indisociable entre militantes), pero tengo la certeza que desde allí en adelante sellamos una amistad a fuego con él y los Comparada, como me gusta referirme a su familia.

Raúl me contó de su pasado militante en el PO, el importante papel que jugó en el sindicato del pescado en Mar del Plata y desde qué lugar seguía colaborando con el PO en Neuquén. Muchas veces discutimos sobre la formación teórica de las filas militantes de nuestro partido. Él insistía que el tradicional curso de El Estado “bien dado” no podía reducirse solo a 3 clases. De mínimo, el temario completo del curso, no podía bajar de las 6 clases. Solo así se podía ver de forma más acabada, completa y con los debates correctos el contenido del importantísimo curso.

En Aluminé, Raúl se dividía entre su oficio de albañil y guía de pesca. Allí desarrolló un importante compromiso con el río, el cuidado de sus aguas, su fauna y su flora. Tal es así que Raúl pensaba (acertadamente) que la temporada de pesca debía abrir un mes más tarde para el cuidado de las camas de desove de los peces. Una idea que va a contrapelo de los monopolios de los Lodge de Pesca que imperan en Patagonia, que controlan el recurso como si fuesen los dueños y que sostienen íntimos vínculos con el Estado capitalista. Esta posición de Raúl empalmaba en forma directa en la lucha que él libraba por el acceso irrestricto, libre y gratuito a todos los cursos de agua por parte del pueblo trabajador, hoy muchas veces vedado por el mercado capitalista del Fly Fishing producto que los pesqueros más importantes de la Patagonia están reservados solo para el turismo dolarizado.

Una vez, entre anécdotas, Raúl me contó que el hijo de un cliente cuestionaba a su padre por haber contratado los servicios de Raúl como guía. El padre le respondió: lo contrato porque Raúl ve lo que yo no veo. Para el cliente, Raúl podía ver los peces en una determinada angulación con el agua y la incidencia de la luz solar y entonces hacer que la pesca sea más certera. Para mi Raúl podía ver al río y su recurso como algo único, hermoso e incomparable, podía ver la universalidad del acceso al agua potable como algo clave para los oprimidos. Pero, sobre todas las cosas, podía ver lo que no muchos ven, a la tierra convertida en paraíso.

La partida del compañero Raúl Comparada significa una pérdida irreparable para aquellos que lo conocimos. Un saludo a su familia y amigos. Hasta la victoria siempre Raúl, que tu esencia se eternice en el río.