Ola de frío polar en la Argentina de Milei, un combo fatal

Qué siglo el día que te presentas,

frío en la hoja,

en el paso,

en el recuerdo;

no puedo celebrarte,

me lo impide el muerto que soy cuando llegas.

"Invierno, largo invierno" Juan Ortiz.

La masa de aire antártico que recorrió el país durante los últimos días encontró a un gobierno completamente indolente con el sufrimiento de la población más vulnerable ante las temperaturas extremas. Al menos siete personas perdieron la vida debido a la falta de recursos para resguardarse del frío, mientras que la única medida que adoptó Milei frente esta situación dramática fue liberar el precio de las garrafas, volviendo más costoso encender la calefacción en aquellos hogares sin acceso al gas natural.

Esta semana fallecieron por hipotermia al menos cuatro hombres que se encontraban en situación de calle, uno en Paraná, dos en Mendoza (entre ellos Juan Carlos Leiva, a quien le negaron la entrada a un refugio por estar en compañía de su perro) y otro en Mar del Plata. Ya ascienden a 63 las muertes de personas sin techo en lo que va del año, según los registros que realizan en conjunto la Asamblea popular por los derechos de las personas en situación de calle y el grupo de estudios Sociabilidad en los márgenes de la Facultad de Psicología de la UBA. Milei contribuyó a edificar esta realidad desesperante desde el momento que favoreció la suba sideral de los alquileres y el crecimiento de la desocupación e informalidad laboral.

Además de pisotear el derecho a la vivienda y al trabajo genuino, el gobierno no tomó ninguna medida de contingencia para guarecer a las personas en situación de calle frente al advenimiento de la ola polar, mostrando un total desprecio por sus vidas. No sorprende, viniendo de parte de una gestión presidencial que vetó la ley que la mandataba a enviar asistencia económica a Bahía Blanca, dándole la espalda a las familias que perdieron todo con la inundación. Ni qué decir de su vocación de apalear jubilados, dejar sin alimentos a los comedores populares, o, inclusive, desfinanciar al Hospital Garrahan. Cabe destacar que los niños con cáncer que se atienden allí pasan frío cada vez que deben realizar su tratamiento de quimioterapia porque no funciona la calefacción del establecimiento, fruto del ahogo presupuestario.

El clima riguroso de estas jornadas también fue escenario de otras tragedias: una mujer y su hijo adolescente en la provincia de Mendoza y una joven de 14 años en Entre Ríos murieron durante la noche intoxicados por inhalar monóxido de carbono, ya que solo tenían un brasero para calentar la habitación. Lo anterior es moneda corriente en Argentina, donde más de un tercio de los hogares no cuenta con conexión de gas, según el Indec. Especialmente a los habitantes de los barrios pobres les toca lidiar con la ausencia de servicios básicos, lo cual muchas veces les cuesta la vida.

Como si fuera poco, Milei castiga doblemente a los sectores postergados desregulando el precio de las garrafas en la semana más fría de los últimos 34 años. A partir de ahora, prender la estufa en invierno será todavía más inaccesible para las familias que utilizan gas envasado. Todo, en función de seguir favoreciendo a las petroleras que saquean los recursos del país.

No podemos soportar más agravios contra el pueblo. Milei, que mira impávido cómo más personas mueren ateridas por dormir en la calle y hace de la crueldad una forma de gobierno, se tiene que ir.