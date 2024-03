Olla popular en José León Suárez: en los comedores no come la casta

El gobierno de Milei le recortó totalmente la asistencia a más de 41.000 comedores y merenderos. El pasado martes 27 de febrero, organizaciones del movimiento piquetero llevaron adelante una jornada nacional de recolección de alimentos en más de 100 puntos del país, en solidaridad con los comedores populares a los que Milei no está entregando ni un gramo de comida. La asamblea de San Martín se sumó a la jornada de lucha con una olla popular en la estación final del tren Mitre que atraviesa todo el distrito, José León Suárez.

En el partido de Gral San Martín hay casi 250 comedores y merenderos populares, en donde comían miles de pibes, pibas y familias y que hoy son vaciados por el gobierno de Javier Milei. Entre vecinos de Suárez y de distintas partes de San Martín, docentes y algunas mujeres que se ponen al hombro comedores populares, hoy vaciados por el gobierno, cocinaron y realizaron una radio abierta en la que los vecinos pasaban y se sumaban a denunciar como los golpeaba la política del gobierno mientras esperaban el plato de guiso. Se entregaron más de cien porciones de guiso y cerraron con una foto con dos banderas realizadas en la olla: “No al cierre de los comedores” “Sumate a la lucha contra el hambre”.

Patri del merendero de Curita del Polo Obrero, Camino a la Cruz, dijo en la radio abierta: “Es una vergüenza que desde hace 3 meses el gobierno no nos manda nada para los merenderos, acá no tenemos los recursos necesarios, y no podemos ir pidiendo de local en local a los vecinos para poder darle a los chicos un plato de comida”.

Un vecino pasó y denunció “No se puede ser tan basura de sacarle la comida a los pibes más pobres del país. A este tipo y hay que sacarlo y ni en helicóptero se tiene que ir, a patadas en el culo”.

La olla se hizo toda con donaciones, con una gran campaña que desarrolló la comisión Olla Popular de la Asamblea de San Martín, sumó a estudiantes de UNSAM a través del CECyT, docentes, etc. Ese día se acercaron desde los muchachos de la remisería hasta el flamante pancho Susy a sumar tomates, agua para los cocineros, ofrecer su canilla para lavar, etc.

Ponemos en valor la solidaridad expresada en esta acción a lo largo y ancho del país porque entendemos en definitiva que el objetivo de Milei es poder quebrar todo tipo de solidaridad y acción colectiva de las y los trabajadores. Y, más aún, comprendemos que esta solidaridad y acción colectiva es la que tenemos que profundizar para seguir luchando y organizándonos hasta derrotar el ajuste de Milei y todo su plan de guerra antiobrero.

La realidad social es gravísima no solo en los barrios, donde el gobierno cierra los comedores y pretende eliminar el Potenciar Trabajo. Las jubilaciones y pensiones contributivas cayeron un 38% con respecto al mismo mes del año anterior, fueron el sector que más aportó a “la reducción del gasto”. La lucha contra el gobierno de guerra de Milei se convierte en una urgencia cada vez para más sectores del país, como las universidades, que tienen congelados sus presupuestos y peligra su funcionamiento.

El parate económico está provocando despidos en el sector privado: se prevé una pérdida de 400.000 puestos de trabajo formal en el próximo período, pero no hay sector de la industria que no tenga suspensiones, cese de contratos o despidos directos.

Convencieron a una gran parte de la población de que era necesario este plan motosierra para sacar el país adelante, aunque este ajuste solamente se usó para pagar intereses de deuda. Por su parte, el propio gobierno peronista con sus políticas de ajuste en estos últimos cuatro años empujó a una gran parte de la población empobrecida a optar por un gobierno que beneficia a los ricos empobreciendo aún más al pueblo.

Se producen paros y luchas pero la burocracia las aísla, o hasta firma directamente a la baja, como en la mayoría de las paritarias. Por eso es clave la perspectiva que marca el movimiento piquetero, que unió en un plan de lucha a todos los afectados y a la mayoría de las organizaciones.

Quebrar la política de Milei requiere de un plan de lucha en unidad entre todos los sectores en lucha en el camino de la huelga general. Con esa perspectiva, a mediados de abril, tenemos que explotar la asamblea nacional de trabajadores ocupados, desocupados, de asambleas barriales y de la lucha de la cultura. La asamblea de San Martín abre paso a esta perspectiva de lucha con esta gran acción de conjunto entre los sectores golpeados por la motosierra, y ahora tiene la tarea de invitar a cientos de vecinos de San Martín a participar de la asamblea nacional.