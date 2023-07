Once y Abasto: zonas liberadas para el narco

Búnker en Once.

Este miércoles 12 de julio se hizo viral el móvil protagonizado por el periodista Fabián Rubino para el programa de Pamela David, “Desayuno Americano”, del canal América. Desde el Abasto, en la calle Sarmiento al 3128 (frente al Centro Cultural Konex y a solo dos cuadras del Shopping Abasto), Rubino realizó una compra de droga en un búnker narco a las 10:30 AM por $1.500. El rebote alrededor de la noticia fue instantáneo.

La policía presente en el lugar llevó al periodista a la Comisaría Vecinal 3A (Lavalle 2625, ex Comisaría 7) para tomarle declaración. Por la tarde, se conoció que en el acta, elaborada por la misma comisaría, se había colocado mal el domicilio, razón por la cual no se pudo realizar el allanamiento sino hasta las 20:00 horas. La complicidad de la policía, que otorgó el tiempo necesario para que se desmantele el búnker, fue televisada en tiempo real.

Mafias y responsabilidad policial

La comisaría que tiene competencia sobre el lugar es la Comisaría Vecinal 3A, ubicada en Lavalle 2625. Junto a la Comisaría Vecinal 3C (Lavalle 1958, ex Comisaría 5) y a la 3B (Catamarca 1345, ex Comisaría 20), posee el control territorial del delito organizado de toda la Comuna 3, en los barrios de Balvanera, Once, Congreso, Abasto y San Cristóbal.

Las redes sociales (de varias de las agrupaciones vecinales que actúan en la comuna) dieron testimonio de que amplias zonas de la comuna son liberadas para el narcotráfico. La venta de drogas se realiza a plena luz del día y el enfrentamiento entre bandas en la zona del Once es cada vez más frecuente.

En la zona también se desarrolla el negocio vinculado a la trata de personas y la prostitución (también en la zona de la Comisaría 3A). Y se encuentra el mayor enclave de compra y venta de celulares robados, ubicado en la calle Perón al 2300, detrás de la Iglesia San Expedito. También la policía recauda sobre la venta callejera de ropa, que es masiva en la zona del Once.

Crece la inseguridad

El cuadro de descomposición social y de inseguridad que afecta a los vecinos se agrava día a día. El pasado domingo un hombre fue asesinado de tres disparos en la cabeza en plena vía pública, a media cuadra del Shopping Spinetto, en Pichincha al 100 (donde funcionan el supermercado Coto y la subsede del Consejo Consultivo Comunal). Un crimen que, de acuerdo a las crónicas periodísticas, tiene vinculación con el lavado de dinero del Casino de Puerto Madero. También esta semana, en Venezuela al 2300, se produjo el homicidio de un cartonero.

Además sigue sin esclarecerse la muerte de Eduardo Verón. Al cumplirse 3 meses de su fallecimiento, familiares y amigos realizaron una movilización que apuntó centralmente a la responsabilidad estatal en la no justicia para Eduardo. Esta responsabilidad quedó demostrada en la dilación de la comisaría 3C para notificar a la familia que había encontrado el cuerpo sin vida, en la inacción de la fiscalía y en la falta de entrega de las grabaciones del domo (o cámaras) de Ayacucho y Rivadavia. También en el hecho de que el Restó Thiago (Rivadavia 2022), lugar del que fue retirado Eduardo y abandonado en una puerta lindera, es señalado por los vecinos como un punto de venta de droga.

Un gobierno que encubre

El narcotráfico es el principal negocio controlado por estas comisarías. Este hecho demuestra que la campaña electoral de Larreta, en la que se jacta de haber “erradicado el narco de la Ciudad”, constituye un encubrimiento de la policía responsable de la inseguridad ciudadana.

Cabe hacerse la siguiente pregunta: ¿Al servicio de quiénes están las cámaras de seguridad que festeja la gestión de Juntos por el Cambio? Tanto en el caso de Eduardo Verón como en el del búnker de Sarmiento al 3100, los domos no se pusieron a disposición de la población, los vecinos y los familiares.

Por su parte, Jorge Macri, en una entrevista en A24 donde festejó el vergonzoso fallo del Tribunal de Justicia que rechazó la impugnación realizada por Vanina Biasi, presentó un programa para atender la inseguridad, la cual, según sus propias palabras, es el “principal problema de la ciudad”.

Macri planteó “seguir invirtiendo” en el patrullaje diurno de motos, el bloqueo por Imei de celulares robados, la colocación de “puntos seguros” como en el conurbano (tótems con cámaras), el reconocimiento facial y el uso de armas no letales (pistolas Taser). En resumen, se trata de una política para reforzar a la policía y sus cajas turbias, lo que auguraría un escenario de mayor violencia en la Ciudad.

Que intervengan los vecinos

La crisis de seguridad que atraviesa el distrito no va a ser solucionada por las fuerzas de policiales que organizan el delito ni por las fuerzas políticas que se financian a través de él.

Es necesaria la organización de los vecinos en asambleas para ejercer un control directo sobre las comisarias, abrir sus libros y acceder al control de las grabaciones de las cámaras o domos, como primeros pasos elementales.

Pero es tan necesario como lo anterior terminar con los intereses sociales que hoy gobiernan la ciudad al servicio del lavado del dinero turbio y de la especulación inmobiliaria, que son otros eslabones de la inseguridad ciudadana. Es necesaria una ciudad al servicio de las y los trabajadores.