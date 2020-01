Estado Español: la burguesía se decanta por un gobierno del Frente Popular

Este gobierno continuará las políticas de la reacción, las instituciones, la banca y la UE –como auguran Nadia Calviño (ministra de economía), Fernando Grande-Marlaska (ministro del interior y jefe de los organismos de represión), y así cavará su tumba. Esto no impide que para sectores de la burguesía castellana, las derechas franquistas y los medios de comunicación que les son afines, el gobierno sea un desastre, más que por las políticas del Frente Popular por las perspectivas que puede abrir en el estado de ánimo de los trabajadores y los pueblos, que pueden verlo como un medio para conseguir sus reivindicaciones, para abrir la vía de la movilización y hacerlas realidad.

Pero ese limitado programa es solo una fachada. El desarrollo de la crisis mundial, la europea y en particular de la española (donde la deuda ya superó los 2 billones de euros), es incompatible con el prometido incremento de gasto en sanidad, educación y dependencia, o sea con la “estabilidad presupuestaria” que exige Bruselas.

Por el mero hecho de haberse formado, y también por algunas medidas incluidas en su programa (derogación del artículo 315.3 y de la Ley Mordaza, recuperar la ultraactividad de los convenios, aumento del presupuesto de sanidad y educación…), el futuro gobierno ha despertado expectativas en sectores de la clase trabajadora, aunque hay también quienes señalan -no sin razón- importantes limitaciones en su programa. Entre ellas, la voluntad de mantener todas las contrarreformas (laboral, de pensiones…) que promulgó el gobierno de Zapatero y que, en su día, se enfrentaron a la movilización de la clase trabajadora, incluyendo la convocatoria de una huelga general el 29 de septiembre de 2010 contra la reforma laboral.

Luego de 4 elecciones en 4 años (dos en 2019) en España, las movilizaciones permanentes en Catalunya desde 2011, las de Francia desde hace un año y la ratificación del Brexit por el Reino Unido, la Unión Europea (Merkel en particular) y el Ibex 35 (la bolsa de Madrid) han dado vía libre al gobierno del Frente Popular. El gobierno del Frente Popular es una coalición del Partido Socialista y Unidas Podemos, apoyado por diversas fuerzas de la burguesía vasca (PNV), nacionalistas, regionalistas y de la izquierda y por Esquerra Republicana (a través de la abstención, pactada con el PSOE) llegando hasta Bildu (los herederos de ETA).

La tarea es mantener la movilización por las reivindicaciones y por la retirada de los ataques y la libre negociación versus la “concertación y diálogo social”. Por ello, la Coordinadora de Pensionistas Madrid, afirmándose en las reivindicaciones, convocó una concentración ante las Cortes para el 8 de enero. Con esta convocatoria señalan que ellos también juzgarán al gobierno por sus hechos, y no por sus promesas.

Los derechos de los pueblos

Está claro que donde está chocando ya la voluntad del gobierno de respetar el marco de la Constitución monárquica es en la cuestión de los derechos de los pueblos. El pueblo catalán quiere decidir libremente su futuro, lo quiere más del 80% de los catalanes. Una aspiración que no cabe dentro del marco del régimen. Los cancerberos del “orden constitucional”, el Tribunal Supremo, la Junta Electoral y el Tribunal Constitucional, están ahí para velar que no se traspasen esos límites. Y no solo eso, van a seguir actuando, a las órdenes del rey, expresadas con toda claridad en su infame discurso del 3 de octubre de 2017 para perseguir a los republicanos catalanes, para mantener en prisión a los condenados, para perseguir a los exiliados, inhabilitar al presidente Torra y a todo el que ose defender algún derecho sin someterse. Los trabajadores y los pueblos necesitan imponer al gobierno del Frente Popular la libertad de los presos republicanos catalanes, de todos los presos políticos.

Con este programa de reivindicaciones los trabajadores y los pueblos del Estado Español necesitan construir un partido político revolucionario para derrotar a las patronales y sus partidos, al régimen monárquico y la UE y no repetir la tragedia del 37/39 donde bajo el gobierno del Frente Popular solo se pavimentó el triunfo del fascismo.