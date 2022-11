Pablo Milanés: cantante, guitarrista, poeta y artista

El pasado martes 21 de noviembre, a los 79 años, y luego de sufrir una extensa enfermedad, murió en Madrid el cantautor y guitarrista cubano Pablo Milanés.

Milanés obtuvo el Premio Nacional de la Música de Cuba, ganó el Grammy Latino a la Excelencia Musical, y fue el creador de cuarenta discos. Su mayor logro ha sido fundar, junto Silvio Rodríguez y Noel Nicola, la Nueva Trova, un movimiento de artistas que fue el producto de la Revolución Cubana, comprometido con los cambios políticos y sociales en la isla y Latinoamérica.

Crítico de las políticas estalinistas, Milanés terminó en una de las Unidades Militares de Ayuda a la Producción (Umap), que eran campos de trabajos forzados que existieron en Cuba a finales de los 60, por los que pasaron decenas de miles de jóvenes (artistas, intelectuales y religiosos). “Allí estuvimos entre 1965 y finales de 1967, más de 40.000 personas en campos de concentración aislados en la provincia de Camagüey, con trabajos forzados desde las 5 de la mañana hasta el anochecer sin ninguna justificación (…) Yo tenía 23 años, me fugué de mi campamento -me siguieron 280 compañeros presos más de mi territorio- y fui a La Habana a denunciar la injusticia que estaban cometiendo. El resultado fue que me enviaron preso durante dos meses a la fortaleza de La Cabaña, y luego estuve en un campamento de castigo peor que la Umap, donde permanecí hasta que se disolvieron por lo escandaloso que resultó ante la opinión internacional”.

Cuando le consultaron cómo hizo para seguir creyendo en la lucha, luego de los tormentos y torturas sufridas, el cantautor dijo “después de leerme Un Día en la Vida de Iván Denisovich, de Aleksander Solzhenitsynm, el cual me lo envió un amigo, me di cuenta de que las ideas de un revolucionario no se desvían por los errores que cometen los dirigentes. De allí salí más revolucionario”, agregó, y lanzó una crítica al régimen de Fidel Castro, expresando que las Umap “no fueron hechos aislados, ya que desde 1966, Cuba se alineó definitivamente a la política soviética, lo que incluyó avanzar en procedimientos estalinistas que perjudicaron a intelectuales, artistas y músicos”.

Milanés fue el autor de canciones como Yolanda, Te Quiero porque Te Quiero, El Breve Espacio en que no estás, El Tiempo Pasa, Cuanto Gané Cuanto Perdí; visitó Argentina por primera vez en 1984, junto a Silvio Rodríguez. En un colmado Estadio Obras Sanitarias, solo con su guitarra, cantó la emotiva “Yo Pisaré las Calles Nuevamente”, himno en apoyo a la lucha que desarrolló el pueblo chileno contra la dictadura encabezada por Augusto Pinochet. El pasaje de esa canción que dice “renacerá mi pueblo de su ruina. Y pagarán su culpa los traidores” esconde un planteo que tiene una vigencia histórica, o sea, la pelea por el juicio y castigo a los criminales de ayer y hoy, y a todos aquellos que los avalaron.

Se ha ido un cantante, guitarrista, poeta, y artista. Ha fallecido quien luchaba en el escenario, con su obra. Su letra y su música plantó bandera, y acompaña la lucha de los trabajadores por la libertad, contra la opresión, la explotación y la represión.

Hasta la victoria siempre Pablo Milanés.