Pañuelazo en rechazo al convenio antiderechos de Larreta-Hotton-Quirós

El pasado jueves 27, la Campaña Nacional por el derecho al aborto Regional CABA llevó adelante una acción de radio abierta y pañuelazo en coordinación con la Comisión Contra la Violencia Institucional de la Legislatura porteña, contra la instalación en hospitales públicos de una línea telefónica 0800- “vida” y la distribución de folletería, conveniada por organizaciones evangélicas nucleadas en Aciera, el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires a cargo de Horacio Rodríguez Larreta y el ministerio de salud dirigido por Fernán Quirós. Tercerizaron en templos religiosos otra función de asistencia que debía realizar el Estado. El argumento: garantizar la aplicación de la ley denominada “de los mil días” votada junto a la ley de Interrupción voluntaria del embarazo como señal política a los sectores opositores al derecho reclamado y ganado en las calles por la enorme marea verde; el objetivo: bloquear el acceso a la IVE y reforzar la injerencia de las iglesias en la salud y dar un paso más en la asociación iglesias-Estado.

La medida de Larreta-Hotton-Quirós generó un rechazo unánime en el movimiento de mujeres y diversidades. Incluso abrió una grieta en el frente interno del propio gobierno de Larreta. Las intervenciones en la acción frente a la legislatura lo expresaron con contundencia. El presidente de la Comisión Contra la Violencia Institucional de la Legislatura de la Ciudad, el legislador y dirigente del Partido Obrero Gabriel Solano, quien presentó dos proyectos parlamentarios en rechazo al convenio, por su nulidad, y por la destitución de la funcionaria Cynthia Hotton, señaló el ataque derechista que implica la medida, el intento de tercerización de las responsabilidades estatales en manos de las iglesias y la urgente necesidad de presupuesto para salud y la implementación de la Educación Sexual Integral laica, científica y respetuosa de las diversidades, y la renuncia inmediata de Hotton. En este sentido, Vanina Biasi, dirigenta del Plenario de Trabajadoras y del Partido Obrero colocó la necesidad de cuidar nuestros derechos y conquistas en las calles contra la derechización de la agenda pública y la utilización de los derechos de mujeres, infancias y diversidades como moneda de ajuste y de negociaciones electorales, remarcó la ausencia del Frente de Todos en esta acción y advirtió sobre la función reaccionaria de la ley que se votara en 2020 a instancias del Frrente de Todos en el Congreso Nacional.

Otras organizaciones de mujeres y diversidades, Nora Cortiñas (Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora), todo el bloque FIT-U, el sindicato docente Ademys y la APDH acompañaron la radio abierta y el pañuelazo.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Plenario de Trabajadoras (@plenariodetrabajadoras)



Se hicieron presentes también las legisladoras de Juntos por el Cambio Ana María Bou Pérez (ex ministra de Salud del distrito) y Lucía Romano, quienes informaron que la línea 0800 de la antiderechos Larreta y Hotton cambiaría de gestión. Y el día viernes a través de los medios se confirmó que el Ministerio de Desarrollo Social y Hábitat se hará cargo de la asistencia. Sin embargo, no hay precisiones respecto de lineamientos y criterios de abordaje, y tampoco se estableció quiénes desarrollarían las tareas. Mientras esto ocurre, la línea sigue siendo atendida por religiosas. Tampoco es admisible que el programa contenga el nombre “vida” como si el concepto fuera prerrogativa de un gobierno que ha demostrado estar dispuesto a avanzar sobre los derechos conquistados. Es decir, la improvisación es completa y la falta de presupuesto total en materia de salud sexual y (no) reproductiva. Debemos mantener la atención que el cambio de gestión no signifique una transferencia de las responsabilidades estatales en manos de ONGs y desde ya, tampoco de la mano de las iglesias.

La medida culminó con el ya emblemático pañuelazo, símbolo de la lucha que debemos sostener.

Las ausentes justificadas… por su política

Pese a la profusa y amplia convocatoria a los diferentes bloques políticos que integran la Legislatura, el Frente de Todos, quienes dirigen la Comisión de mujeres y diversidades de la Legislatura, brillaron por su ausencia sin enviar ni saludo ni adhesión a la medida. Así se revela cómo en el terreno de la injerencia de las Iglesias en el Estado, y puntualmente la lucha por la defensa del aborto legal, no quieren confrontar ni agitar las aguas, por ser parte de un gobierno y una fuerza política que sostiene una alianza profunda con las iglesias. En este punto no hay grieta: la penetración de las iglesias en las distintas instituciones del Estado, a través de la tercerización de las tareas de asistencia (y a caballo de ello su penetración en los barrios populares, etc.), juega un papel muy sensible para los capitalistas, en pos de la prédica de la sumisión de las mujeres y diversidades, las infancias y juventudes ante los ataques y agravios que sufren. Y en pos de políticas que apuntan a contener la irrupción de la bronca popular, frente a la pobreza en la que los gobiernos han hundido el país, vulnerando permanentemente el derecho a la salud, y a una educación sexual integral laica, científica y respetuosa de las diversidades sexo genéricas.

En definitiva, el vaciamiento a la acción verde por parte del Frente de Todxs es el correlato del momento en que el ajuste se agudiza y la necesidad de contención social que garantice la gobernabilidad van de la mano. Dicho espacio político fue pionero en entregar poder a estos sectores, desde reuniones del Ejecutivo con Aciera, hasta el otorgamiento de cargos en municipios.

La acción del 27: punta de lanza de un plan de lucha

La importante acción y pañuelazo del día jueves retoma el camino callejero trazado como el método de la marea verde. Debe ser la punta de lanza de un plan de acciones que se extienda en todo el país contra el ajuste de los Fernández-Massa- Larreta-Kicillof y el FMI, que se descarga con total crudeza sobre mujeres, diversidades e infancias. Un enorme desafío a afrontar por parte del movimiento independiente de mujeres y diversidades sexo genéricas es darle continuidad a la lucha contra el avance derechista que tiene en el ojo de la tormenta, en CABA y en todo el país, bloquear el acceso a la IVE, a la Educación Sexual Integral, al derecho a maternar, y el reforzamiento de la asociación Iglesias-Estado.

Desde el Partido Obrero, el Plenario de Trabajadoras, la agrupación 1969 y la Unión de Juventudes por el Socialismo, llamamos a deliberar cómo continuamos en las calles en defensa de la IVE y por nuestra agenda de reclamos pendientes.