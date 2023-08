Para construir una casa de 100 m2 se necesitan doce años de salario promedio

Para terminar una casa de 100 m2 es necesario gastar íntegramente, en promedio, doce años de salarios. Como ningún trabajador tiene la posibilidad de destinar todo su sueldo a la construcción de una vivienda, la cantidad de tiempo hasta finalizarla podría tranquilamente cuadruplicarse.

El cálculo fue realizado por Infobae, en base al costo del metro cuadrado medido por la Asociación de Pymes de la Construcción de la Provincia de Buenos Aires ($34.454.344 los 100 m2) y al salario neto promedio publicado por el Ministerio de Trabajo, el cual se encuentra en $235.859. Cabe destacar que el dato mencionado no tiene en cuenta el costo de comprar un terreno sobre el cual construir.

El encarecimiento constante de los materiales de construcción se conjuga con el deterioro salarial creciente de la población trabajadora, que gana en promedio una cifra muy por debajo de la canasta familiar, calculada en $365 mil según la Junta Interna de ATE Indec. A su vez, el monto de los préstamos que ofrece el Estado para dicho fin, contemplados en el programa Casa Propia, no supera los $6,3 millones y excluye a los trabajadores del sector no registrado.

Por otra parte, el crédito hipotecario que otorgan las entidades bancarias está vedado para las mayorías. Según el Índice de Accesibilidad al Crédito Hipotecario (IACH), correspondiente al tercer trimestre 2023, la cuota inicial del crédito representa el 80,5% del ingreso promedio de los hogares.

Así las cosas, quienes trabajamos vemos cada vez más alejada la posibilidad de adquirir una vivienda propia. Los encargados de frustrar nuestras aspiraciones son los políticos capitalistas que se alternaron en el poder y agravaron la crisis habitacional.

Para no demorar una vida entera en terminar una casa es necesario recomponer los sueldos, así como también universalizar el crédito hipotecario para la construcción, a tasa cero, con cuotas que no superen el 10% del ingreso del hogar. A su vez, se debe crear un banco de lotes fiscales u ociosos para distribuir entre las familias que no posean un terreno propio. Lo anterior forma parte del programa que impulsa la lista que encabezan Gabriel Solano y Vilma Ripoll en el FIT-U para garantizar el derecho a la vivienda del conjunto de la población. Una lista integrada, además, por candidatos y candidatas que están en primera fila en la lucha por tierra y techo para vivir.