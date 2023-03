“Para nosotros es muy importante esta organización en asamblea”

Desde noviembre del 2022 un grupo de trabajadores de salud del Hospital de Rehabilitación María Ferrer de CABA vienen organizándose y realizando actividades reclamando por un incremento salarial. Realizamos una entrevista al compañero Carlos, licenciado de enfermería del hospital, para que nos cuente al respecto.

Buen día Carlos, nos podés contar ¿cuál es la situación por la que empezaron a juntarse?

Carlos: Estamos cagados de hambre, no estamos atacando ni en contra de nadie, sólo en la necesidad de tener algo para comer. Hoy en día el básico es de $116.000. Nos dieron un aumento que es del 11%, no como dice en los papeles que es del 60%, por ahora, recibimos 6% y 5% respectivamente en estos meses. No me digas que recibimos el 60%, sino solo vemos el 11%, con eso no le puedo comprar zapatillas a mis hijos para que arranquen el colegio. El 11% sobre $116.000.

Cuando fue la firma de la paritaria la canasta básica estaba en $152.000. Como van aumentando mes a mes, yo en octubre voy a estar cobrando más o menos $166.000 a $170.000 el básico; ósea, si hoy estamos a $152.000 recién en octubre voy a tener la plata para tener la canasta, pero a valor de hoy.

¿Cómo arrancaron?

C: Nuestra lucha es por los trabajadores de la salud: sean enfermeros, instrumentadores, administrativos, todos están. Todo empezó porque una compañera de esterilización estaba llorando, en noviembre de 2022, porque el recibo de sueldo estaba por debajo de los $100.000, entonces organizamos un petitorio de los compañeros del hospital por el salario; hicimos dos asambleas y largamos el petitorio. Participábamos todos trabajadores de acá. Para nosotros es muy sensible la palabra trabajadores, ya que haciendo hincapié en eso podemos sumar a todos y avanzar con las tareas que tenemos.

Comentamos ¿qué han hecho hasta el día de hoy y cómo se organizan?

C: Al día de hoy hemos realizado afiches que pegamos en el hospital, salimos a manifestarnos unas horas en la puerta del hospital, hicimos las pecheras (donde aparece nuestro reclamo) que usamos todos los días, pasacalles. Y ahora el jueves 9 de marzo, entre las 10 y las 12 horas, realizaremos un abrazo al hospital. La idea es empezar sobre Finochietto y ver si podemos salir a Montes de Oca. Para nosotros es muy importante, es ir de a poco, paso a paso, todos juntos, para que el reclamo avance lo mejor posible. Para nosotros es muy importante esta organización en asamblea y entre todos los trabajadores que nos juntamos porque financiamos nuestros materiales, los pegamos juntos, debatimos qué hacer. Eso nos ayuda y es una escuela para todas, sin importar la historia de cada uno. Somos más de 100 ya.

¿Cuál es el papel del sindicato?

C: Hay un rechazo importante sobre los delegados ya que el sindicato fue el que firmó este aumento en cuotas, pueden estar en el grupo de Whatsapp, pero la mayoría de los compañeros prefieren que no, así se puede hablar libremente. Es una presión fuerte sobre los compañeros, pero todos los delegados y jefes están en el grupo de Whatsapp y por ahora pudimos avanzar en nuestra organización.

A su vez, en la reunión de los delegados que nos llamaron solo querían hacer papelitos con los reclamos y llevárselos a la directora. Nosotros necesitamos salario, necesitamos salir con ese reclamo, que se vea y escuche. Yo decidí empezar a vincularme con los compañeros del Casa Cuna, fui a ver a los compañeros, estuve seis días esperando y charlando con varios compañeros, puse mi silla con mi reclamo y empecé a conocer compañeros que estaban en la misma y querían extender la lucha. Así que cuando estaba más solo hicimos una asamblea de nuevo en el hospital y avanzamos en hacer actividades en la puerta de los dos hospitales. Salimos a Montes de Oca unas horas con carteles.

Algunos compañeros plantearon avanzar con la desafiliación, para mi eso no va. No suma, porque el sindicato tiene que defender a los trabajadores. Yo propuse en la asamblea hacer las pecheras que tienen nuestro reclamo. Ya somos más de 140 compañeros que las usamos todos los días y turnos en el hospital.

¿Cuáles son los pasos a seguir?

C: Nosotros votamos la última vez hacer un nuevo pasacalles con nuestro reclamos para usar como bandera y convocamos a un abrazo en el hospital el jueves 9 de marzo. Acá invitamos a todos los compañeros y la comunidad también, pero lo importante es que los trabajadores del hospital puedan participar y estar. Esto fue votado en la asamblea y lo estamos organizando con mucha conciencia para poder hacerlo y los compañeros vean que el diálogo y la asamblea sirve y es democrático.