En la paritaria docente bonaerense, Kicillof ofreció mantener una miseria salarial

En el marco de una movilización de la docencia organizada en la multicolor, con el Suteba Tigre y las seccionales combativas de ATE Sur, se realizó de manera virtual la reunión paritaria entre Kicillof y los gremios docentes.

La propuesta del gobierno provincial fue un 2% para cobrar en marzo en base al sueldo de enero. Kicillof con esta oferta vuelve a colocar un porcentaje por debajo de la inflación, un hecho que sucedió durante los últimos años donde la pérdida salarial de la docencia bonaerense está por encima del 30%.

Baradel y el Frente de Unidad Docente Bonaerense (FUDB), que fueron a la paritaria sin mandato, rechazaron la oferta por considerarla insuficiente.

Que la reunión paritaria se haya reunido virtual a último momento como respuesta a la convocatoria multicolor, es la expresión de que la negociación se hace a espaldas de la docencia.

Que el Fudb y el Suteba de Baradel, en su comunicado planteen discutir un “aumento salarial genuino” es una fantochada.

Son los mismos que durante las vacaciones, sin ningún mandato aceptaron un “aumento salarial” que lleva en febrero el salario de una Preceptora sin antigüedad en 633 mil pesos, el cargo de Maestra sin antigüedad en 740 mil pesos, muy lejos del $1.300.000 que se necesita para no ser pobre, convalidando la pérdida salarial de más de 7% durante 2025 y que firmaron un aumento de enero del 2% que está por debajo de la inflación subvaluada del Indec que midió en diciembre el 2.8%.

El rechazo de Suteba y el Fudb no está acompañado de ningún plan de lucha y organización de la docencia.

Queda en claro que todas las burocracias docentes le dan la espalda a cualquier reclamo de la docencia, porque la prioridad está en el “diálogo” y en “preservar las instancias institucionales de negociación y debate”.

Mientras tanto la paritaria entra en crisis porque la miseria salarial adelanta un año de luchas y reclamos masivos de la docencia bonaerense, ante el clima de bronca que recorre en la docencia.

Organizar asambleas y plan de lucha con el no Inicio y paros progresivos

La contracara de la política de entrega de la burocracia docente, es la acción de la Multicolor, que movilizada junto con las seccionales combativas de ATE Sur, plantean preparar el No inicio frente a estás condiciones de miseria salarial y el ataque a nuestras condiciones de trabajo.

En los próximos días se está preparando una instancia de reunión multicolor para organizar la respuesta masiva de la docencia, impulsando asambleas en las escuelas para poner en práctica un plan de lucha que prepare el no inicio.

La lucha por el salario igual a $1.300.000 por el cargo testigo de Preceptor y la equiparación con los índices salariales de todas las categorías, contra el ataque a nuestras condiciones de trabajo y contra las reformas antieducativas, será parte de la lucha por la defensa de las seccionales multicolores y la pelea por la recuperación del Suteba de manos de la burocracia baradeliste.

El 11/02 vamos al paro nacional y provincial docente, movilizándonos junto con el sindicalismo combativo, contra la reforma laboral esclavista de Milei y los gobernadores, reclamando la continuidad y un plan de lucha hasta que se derrote.

El 21 y 22 de febrero el XVIII congreso de Tribuna Docente donde participarán compañerxs de todo el país, debatirá los desafíos para poner en pie un gran movimiento de lucha de la docencia. Te invitamos a sumarte.