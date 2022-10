Paro de 38 sindicatos docentes por salario y aumento de presupuesto universitario

Los docentes de las universidades nacionales se encuentran de paro, en reclamo por aumento salarial y salario para los ad honorem. Los 38 sindicatos convocantes denuncian que la paritaria firmada entre el gobierno y otras federaciones fue insuficiente. Desde el inicio del ciclo lectivo, ya van once jornadas de paro de la ConaduH, que viene rechazando la propuesta del gobierno en las paritarias 2022 y sus revisiones.

Al igual que en el paro y protestas del 19 y 20 de septiembre, en ambas jornadas de octubre convocadas por la ConaduH, se suman a las medidas once sindicatos de base de la Conadu, federación kirchnerista y principal firmante de todas las paritarias a la baja, lo que plantea un giro en el sindicalismo universitario.

Ileana Celotto, secretaria general de la Asociación Gremial Docente de la Universidad de Buenos Aires (AGD UBA) denunció: “Firmaron un 62% para todo 2022, mientras se estima que la inflación de este año llegará al 100% y nada para los que trabajan sin cobrar un peso”.

Al mismo tiempo, denuncian que el presupuesto 2023 que se debate por estos días en el Congreso, propone un ajuste para las universidades. “La partida para las universidades aumenta por detrás de la inflación que el mismo presupuesto supone para el 2023. Es un ajuste. Estamos rechazando las firmas de las paritarias a la baja porque esta entregando nuestro salario y también un conjunto de reivindicaciones que tienen que ver con la batalla por el presupuesto”, afirmó Celotto. “Los docentes nacionales dependemos del Tesoro. Por eso estamos sufriendo tanto el ajuste que está impuesto a partir del acuerdo con el Fondo. No podemos aceptar una paritaria que al 28 de febrero de 2023 tiene un 62%, cuando los valores de la inflación alcanzan o superan el 100%. Reclamamos un 30% de aumento ya y cláusula gatillo para no perder frente a la inflación. No podemos permitir que miles de docentes cobre por debajo de la línea de pobreza”, concluyó.

“Nos unimos a este plan de lucha mandatados por nuestros afiliados que entendieron que la unidad era el mejor camino para poder hacer un reclamo que hace la mayoría de la docencia universitaria en contra de esta paritaria” agregó Abigail Araujo, Delegada Adum (Mar del Plata).

El paro nacional se sentirá con fuerza en 36 universidades nacionales, tanto en las facultades como en los colegios preuniversitarios. La semana que viene pararán 48 horas, el jueves 13 y viernes 14, y el jueves de esa semana, AGD UBA llevará clases públicas a la Plaza de Mayo para visibilizar su reclamo.