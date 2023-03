Paro docente en reclamo de las obras de infraestructura escolar

Mientras Soledad Acuña monta su campaña electoral, a costa de la salud y las condiciones de enseñar y aprender, otra semana comienza con el alerta rojo para la CABA respecto de las elevadas temperaturas. Sin embargo las soluciones reales no llegan a las escuelas. Las infancias, juventudes y adultos que asisten a los establecimientos educativos, al igual que lxs trabajadorxs de la educación, padecen las consecuencias de la exposición a condiciones extremas de calor: desmayos, descompensaciones, golpes de calor, deshidratación, hipertensión e hipotensión, son entre otras las consecuencias del negacionismo de un gobierno que ha transformado la asistencia a clase en un suplicio insoportable para la condición humana. Ante este cuadro, Ademys convocó un paro para este martes 14, para exigir salarios y mejoras edilicias en las escuelas.

Los abrazos a escuelas, cortes de calles y los denominados “faltazos” impulsados desde lxs estudiantxs son medidas que asumen las comunidades ante la falta de respuestas reales por parte de Larreta-Acuña quienes como primera medida prohibieron llevar equipos de ventilación. Tal determinación deja al descubierto que no ignoran la situación en los tendidos eléctricos de las escuelas que además de vetustos no dan para más, responde a una política vaciadora que ha dejado caer los edificios escolares pintando sólo las fachadas, mientras techos y paredes en muchos casos se han derrumbado literalmente. En tanto, la promesa “paliativa”, como la distribución de las 170 mil botellitas de agua de Acuña, no han llegado a todas las escuelas mientras que aquellas que las recibieron fue en ínfimas cantidades que no cubren ni un tercio de la matrícula de estudiantxs, tibias y, en casos, fuera del horario escolar(!). Ministra, ¡su desprecio por las comunidades no tiene límites!

El combativo Ademys hace años viene movilizándose, reclamando y visibilizando las necesidades edilicias. Y, tras las múltiples denuncias recibidas, ha definido la convocatoria a una medida de fuerza para organizar una campaña en torno al reclamo. A contramano, la conducción peronista de la UTE -CTERA, quien viene de convocar una reunión con eje en el tema, lo hizo de manera clandestina y sin un plan para organizar a las escuelas respondiendo de esta manera al planteo del ministro de Educación nacional de no suspender las actividades y bancarse las condiciones existentes. El cogobierno se sostiene bajo la misma orientación social en la que no hay grieta alguna.

Basta de financiarse las campañas electorales con la plata de la Educación Pública

El gobierno porteño que desfinancia el mantenimiento de las escuelas se gasta los fondos públicos en publicidad de campaña. “La transformación no para” a costa de la deshumanización de quienes transitan las escuelas públicas.

La convergencia de la crisis energética y la falta de las obras necesarias en las escuelas porteñas ha deformado por completo cualquier acción educativa que se pretenda llevar adelante.

Esta situación alerta nuevamente a las escuelas, a las familias y lxs estudiantxs sobre las carencias profundas para afrontar cualquier tipo de situación, como son los cortes de luz y de agua, la falta de personal bajo convenio e insumos de limpieza, la falta de disinfeción, desinsectación y desratizaciones, entre otros aspectos como son los problemas sanitarios que afrontamos hoy. Es el caso de la escuela Isauro Arancibia, la cual convive con inundaciones de aguas cloacales y recibe estudiantxs en situaciones de extrema vulnerabilidad, que se encuentran en situación de calle, o como en el caso del normal 7 que viene de reclamos año tras año, ya sea por las condiciones de infraestructura del edificio en el que funcionan 3 escuelas y la situación del gimnasio, acotado en su uso por riesgo de derrumbe de paredes. Sin embargo, lo que han recibido como respuesta gubernamental es la pintura de la fachada del gimnasio en la cual la comunidad intervino con un mural por la Memoria, la Verdad y la Justicia. En vísperas de un nuevo 24 de marzo Larreta-Acuña quieren tapar incluso expresiones artísticas en este sentido.

Desde Tribuna Docente, la Unión de Juventudes por el socialismo (UJS) y la Juventud del Polo Obrero llamamos a la deliberación docente y estudiantil para poner en pie una movilización por el conjunto de los reclamos educativos.

