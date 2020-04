Marzo: un millón y medio de visitas en PrensaObrera.com

Suscribite para apoyar este logro de una intervención colectiva de la militancia del Partido Obrero.

El número exacto de visitas a páginas de Prensa Obrera (on line) en el mes de marzo fue de 1.476.989 según arroja Analytics. Se trata de un crecimiento del 150% respecto de febrero y del 180% respecto a enero. Un extraordinario salto que consolida avances que la página venía teniendo. Previo a la declaración del aislamiento obligatorio ya habíamos superado el número de visitas de todo febrero. Así el trimestre de conjunto, comparado con los de 2016, 2018 y 2019 (que fueron bastante parejos), tuvo un crecimiento del 120% y en relación con 2017, un 55% más.

Prensaobrera.com en la cuarentena

A partir de la declaración del aislamiento obligatorio, el crecimiento de la página se potenció, y esto se debe no solo al interés por informarse en un cuadro que tanto ha conmocionado como es la pandemia por el coronavirus, sino también que el portal se convirtió en una herramienta fundamental para el conjunto de la militancia, obligadamente recluida. Es así que la cantidad de notas producidas ha pegado un enorme salto (más del doble en marzo que en febrero y dos veces y medio lo producido en enero). El conjunto de la militancia del partido se volcó a escribir, a recoger las denuncias, a fijar posición y una orientación frente a problemas que aparecían como novedosos. A su vez esto fue el resultado de cientos de reuniones de los organismos partidarios, que se realizan a través de diversas plataformas que discuten problemas y orientaciones que luego les compañeres vuelcan en artículos, en el mes de marzo tuvimos un crecimiento del 150% en el número de autores únicos, en su inmensa mayoría militantes de nuestro partido y también de las agrupaciones y organizaciones de lucha que orientamos. Todo esto fue acompañado por editoriales prácticamente diarias de los miembros de la dirección del Partido.

Pero además la web fue instrumentada como un canal de lucha, agrupamiento y debate. Así lo hicimos para seguir “marchando” este 24 de Marzo, con una veintena de artículos y un Facebook live que superó el millar de seguidores en promedio. Desde que se decretó el aislamiento ya llevamos efectuados 9 Facebook live (cada vez más concurridos) con diversos temas que importan para encarar la lucha de los trabajadores en el marco de la pandemia.

Mientras tanto Prensa Obrera (impresa) que sale todos los jueves siguió haciéndolo en su diagramación original pero distribuida como PDF.

Datos políticos que aporta un desagregado de las cifras

Tomando el trimestre podemos tener una valoración política de las cifras. Para ello importa, y mucho, saber hacia qué artículos se dirigieron fundamentalmente las visitas, y un análisis nos permite ver que aquellos que tienen que ver con las campañas centrales que orientan la actividad del partido son los que pican en punta. Por ejemplo, el artículo más leído en el trimestre, con 220.872 visitas, ha sido el de Pablo Heller denunciando que a los jubilados les han robado 200.000 millones dólares que fue una de las primeras notas que publicamos para impulsar nuestra campaña contra el ataque a las jubilaciones, las decenas de notas sobre el tema (incluidas las que informaban sobre las luchas en el mundo -¡Francia!- contra los ataques a los regímenes previsionales) tuvieron una enorme cantidad de vistas. Sucedió algo parecido con la lucha por el salario y las paritarias, y aquí se destacaron notoriamente las referidas a los docentes que por la cantidad de las mismas (con informes de las provincias y localidades) y el seguimiento pormenorizado de las paritarias de conjunto suman centenas de miles, lo que impulsó aún más el congreso de Tribuna Docente en febrero.

De igual forma la campaña por el 8 de Marzo, más precisamente las que hacían referencia a la lucha y reivindicaciones de la mujer que tuvieron una concurrencia muy superior. Las notas contemplaron la lucha por el aborto, por la ESI, contra la violencia y contra la explotación laboral de la mujer, en particular las notas denunciando la situación de las decenas de miles de mujeres que trabajan como empleadas domésticas.

La lucha del movimiento piquetero y el informe de la situación de los desocupados, de sus acciones y planteos, tienen decenas de notas que ilustran uno de los sectores más activos en la lucha de clases y en particular la acción del Polo Obrero y de sus miles de militantes a lo largo de todo el país.

En nuestra página estuvieron muy destacadas, con una gran interacción, las luchas de la juventud contra la precarización a partir de las denuncias y las acciones de los trabajadores de las apps y toda la campaña de los monotributistas, los residentes y los precarizados, dando cuenta de sus reivindicaciones y también de los diversos procesos de organización. Entre febrero y marzo irrumpió en la página el movimiento estudiantil y las actividades de la UJS.

La situación internacional fue otro de los atractivos y aquí cabe destacar la lectura no solo de las distintas notas con la que hemos ido cubriendo la lucha de clases en el mundo sino también el interés que despertó en nuestro país y fuera de él nuestra campaña por la conferencia latinoamericana de la izquierda (que finalmente convocamos) y sobre todo el surgimiento de una organización en Chile (la Fuerza 18 de Octubre), que aportó miles de lectores desde el propio país trasandino.

A todo esto, se suma la lectura de nuestros editoriales, el seguimiento de la crisis económica, la refutación de la política del gobierno y los partidos patronales, nuestra intervención en el Parlamento y en las legislaturas, la situación particular de las provincias, la sección de cultura (particularmente leídas nuestras críticas de cine sobre las películas nominadas al Oscar), las denuncias de avasallamiento a las libertades democráticas y en particular la nota sobre el papel de las FF.AA. en la pandemia que suscitó un gran interés, etc.

Un logro de un partido de combate. Apoyanos suscribiéndote

Prensa Obrera es el periódico de una organización política (y como tal el más leído del país). La militancia del Partido Obrero a través de la página es una expresión de la vitalidad de las ideas socialistas en el marco de la crisis que se profundizó con la pandemia. En prensaobrera.com está la crónica de una lucha política muy enérgica, de las denuncias de los trabajadores, jóvenes y mujeres golpeados por la crisis. Llamamos a suscribirse a nuestro portal para que así podamos sostener esta herramienta de lucha.

En una apretada síntesis quisimos mostrar cómo se ha ido desenvolviendo una página que no es estrictamente un portal de noticias sino la herramienta de lucha de un partido revolucionario, de combate, por la independencia política de los trabajadores, por su organización en un partido propio y la conquista del poder para que triunfe el socialismo sobre la barbarie.