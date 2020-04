Malvinas Argentinas, José C Paz, San Miguel: un salto explosivo en la colocación de Prensa Obrera

La militancia en medio de la pandemia.

La propagación de la pandemia en nuestro país y en el mundo, el aislamiento obligatorio que corre desde el 20 de Marzo en nuestro país, el deterioro del sistema sanitario, los ataques al movimiento obrero por parte de las patronales (con la complicidad del Estado) en este contexto, la incertidumbre de los estudiantes frente a como se retoma el calendario académico y la organización de miles de vecinos junto al Polo Obrero por arrancarle al Estado lo necesario para afrontar la pandemia abrieron un debate con la población trabajadora de conjunto acerca de nuestro programa para intervenir en la pandemia desde la óptica, precisamente, de nuestra clase.

El millón y medio de visitas que tuvo PrensaObrera.com son un claro reflejo de esta inquietud social, como así también de un enorme trabajo de elaboración y colocación de los artículos de prensa obrera on-line.

Lxs militantes de las regionales de San Miguel, José C. Paz y Malvinas Argentinas hemos puesto más énfasis en la producción de artículos referidos a las problemáticas que atraviesa al movimiento obrero (ocupado y desocupado) y a la juventud de estos distritos.

Desde el inicio de la cuarentena hasta hoy producimos 12 artículos (13 con este). El articulo “entre Basurales, el miedo al coronavirus y una crisis estructural descomunal” que hace eje en estas terribles problemáticas que atraviesan a los 3 distritos, rompió todos los récords precedentes (en la zona) de visitas alcanzando las 15 mil.

El artículo sobre Malvinas Argentinas “Entre la pandemia y el Estado de sitio” alcanzó las 14 mil visitas. En el tercer puesto del podio se ubica el artículo sobre las funestas declaraciones de Ishii acerca de que entre 4 mil y 5 mil personas (de José C. Paz) podrían morir a causa del Covid-19.

Los demás artículos, en especial los referidos a la Universidad Nacional de General Sarmiento, como así también a los conflictos de trabajadores (despidos en la Orquesta de José C. Paz, trabajadores del vidrio de Malvinas Argentinas) han tenido visitas de a miles.

Para alcanzar estos números, más que importantes, nos hemos dado todo un mecanismo de distribución por medio las redes sociales más populares: Whatsapp y Facebook; aunque no descuidamos otras. Nos hemos dado la tarea de armar el “especial prensa obrera José C. Paz, Malvinas, San Miguel” y el “especial UNGS” esto nos permitió concentrar todos los artículos y colocarlos ordenadamente a nuestro padrón.

La colocación en grupos de whatsapp de docentes, universitarios y del Polo Obrerotambién ha sido clave. Dicho trabajo, sumado a la elaboración de notas regionales, trajó la reproducción de los artículos por parte de simpatizantes, seguidores y relaciones políticas, que se suman a distribuir los artículos de Prensa Obrera que les parecen de mayor interés a ellos y a su entorno.

Esta actividad militante, en momentos de pandemia y cuarentena, nos permitió un avance muy importante, tanto cuantitativa como cualitativamente. La primera por el alcance de nuestras posiciones entre los trabajadores de los 3 distritos. La segunda porque surgen nuevas relaciones e incluso se profundizan lazos que teníamos previamente; y, por otro lado, nos ha permitido un salto en la elaboración política sobre los problemas distritales.

Todo esto nos deja como desafíos sistematizar un debate con las relaciones que van surgiendo y avanzar a pleno en suscripciones a Prensa Obrera de toda esta nueva periferia. La pandemia y el estado de cuarentena no puede ni debe inmovilizarnos. A continuar con la elaboración de notas que nos permita propagar nuestros planteos socialistas: ¡sigamos construyendo el Partido Obrero!