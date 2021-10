Fiscalizá para conquistar legisladores y concejales de izquierda y de lucha

Este 14 de noviembre tenemos el desafío de revalidar el tercer puesto nacional que conseguimos en las Paso y que fue la gran sorpresa de la elección. Ese lugar conquistado significa la posibilidad de conquistar bancas en las legislaturas nacionales, provinciales y municipales en varios puntos del país, como en la Ciudad y la provincia de Buenos Aires, Jujuy y Mendoza -por lo menos. En todos los casos, la conquista de las bancas es parte de los procesos de lucha y organización en cada lugar. Pero también defendemos enormes votaciones como las que hizo el FIT-U en Chubut, Santa Cruz, Misiones. por decir algunas. En Neuquén, además, este fin de semana el FIT-U revalidó la concejalía, y creció en medio de una lucha de listas locales, demostrando que el voto en las PASO, como indican muchas encuestas y vemos en las actividades que realizamos, lejos de diluirse, se afianza y puede crecer. Como también demostraron las Paso, la existencia de una fiscalización es fundamental a la hora de garantizar la presencia de nuestras boletas en el cuarto oscuro y al final de la jornada defender los votos al FIT-U.

La votación que obtenga el FIT-U en las generales, además de ser un espaldarazo a la lucha obrera y a la organización independiente, será un factor de impulso y ánimo en medio de la profundización de la crisis para las masas obreras y populares del país.

La fiscalización el día de la votación será fundamental, porque en muchos casos está en juego, por pocos votos, el ingreso de concejales socialistas y de lucha en distritos que han sido manejados desde siempre por los partidos patronales, que comparten intereses capitalistas y negociados contra el pueblo trabajador. Temen como peste el ingreso de legisladores obreros y de izquierda, por eso salen informaciones en forma permanente sobre la acción de los intendentes y punteros para hacer desaparecer el voto del FIT-U y cómo van a manejar la votación desde el comienzo de la jornada.

No se nos escapa que esto es real, ya que nuestra votación es menor en los lugares en donde no hemos podido fiscalizar, y conocemos a los punteros e intendentes de distritos como La Matanza, Merlo, Moreno, José C. Paz o los de la tercera sección (zona sur del GBA), donde podemos ingresar concejales y consagrar también legisladores provinciales. Nos jugamos la posibilidad de ingresar varios diputados nacionales en la provincia de Buenos Aires.

En la Ciudad de Buenos Aires, existe la gran posibilidad de consagrar, después de estar siempre cerca, diputados nacionales, y, además. varios legisladores.

En Jujuy, se está a un paso de meter un diputado nacional.

En Mendoza, estamos cerca de conquistar un diputado y un senador, así como concejales por Guaymallén.

En el resto de las provincias, nos jugamos a sostener la votación de las Paso, o superarla, para ser el canal de expresión no solo del descontento sino de las luchas. Y jugar en el futuro un papel de sostenimiento y organización de la acción obrera y popular.

En las Paso fuimos miles fiscalizando en cada escuela. Ahora el objetivo es poder cubrir las mesas de votación y llegar a los lugares donde no llegamos antes, para contabilizar todos los votos y garantizar las bancas del Frente de Izquierda Unidad.

¡Anotate como fiscal!

Read more