Las 10 notas más leídas en PrensaObrera.com en el 2019

Valen Vignardi

El 2019 en Argentina fue un año marcado por el violento impacto del ajuste, la inflación y la devaluación en la vida de los trabajadores. Los niveles de pobreza y desocupación llegaron a niveles verdaderamente desesperantes. A pesar de la tregua de la burocracia sindical y piquetera, miles de trabajadores salieron a luchar en defensa de sus puestos de trabajo, sus salarios o incluso los ingresos elementales para que su familia pueda comer. Mientras tanto, la burguesía pudo procesar la bronca en un nuevo turno electoral, donde pudo procesar un recambio político que se comprometió a garantizar los lineamientos gruesos de las demandas de la burguesía local e internacional en el marco de la crisis capitalista y la guerra comercial en curso.

PrensaObrera.com siguió paso a paso todo este proceso. Subimos todos los días notas que elaboran compañeros de todo el país, militantes y simpatizantes del Partido Obrero y otros trabajadores, jóvenes y mujeres que nos hacen llegar sus escritos. Estas notas se distribuyen por los miles de suscriptos vía whattsapp, por las redes sociales y a disposición de nuestros lectores que ingresan a la página web.

Como parte del balance del año del equipo de Prensa Obrera compartimos hoy las 10 notas más leídas de nuestra web este año.

Puesto 10

Esta sencilla nota subida mientras se desarrollaba la movilización del 8 de Marzo, reflejaba un hecho, protagonizado por nuestras propias compañeras del Plenario de Trabajadoras junto a una verdadera marea de manifestantes y luchadoras y luchadores, que fue reflejado luego por los medios masivos de comunicación. Frente a la decisión de último momento de la CGT y la CTA de no poner la plata para el sonido porque el documento no denunciaba sólo a Macri si no también a los gobernadores vinculados al PJ, se juntaron cien mil pesos en minutos para garantizar el acto dispuesto por las organizaciones de lucha de la mujer. En el artículo está lnkeado el documento leído, de importantes conceptos. La sección de la mujer de nuestra prensa es una visión desde adentro de las enormes luchas por la legalización del aborto, la educación sexual, contra los femicidios y la violencia hacia las mujeres. Se actualiza diariamente con novedades locales e internacionales y artículos de fondo de las protagonistas.



En esta nota de Julio, se muestra cómo la demagogia represiva a lo Patricia Bullrich también jugó un rol en la campaña del Frente de Todos. Fernando Espinoza hizo su campaña impulsando la militarización de los barrios del distrito con la misma fuerza que intervino en la represión que terminó con la vida de Santiago Maldonado, bajo el mando de la ministra Patricia Bullrich.

Puesto 8

En Junio, mientras los medios masivos inflaban la candidatura del liberal ultra-derechista Espert, esta nota en Prensa Obrera desmenuzaba el carácter pretendidamente “anti-sistema” de sus planteos.

Puesto 7

Esta nota encabezó una amplia cobertura de la redacción de Prensa Obrera sobre la trayectoria política y el programa que venían a desplegar gran parte de los miembros del gabinete anunciado en diciembre por Alberto Fernández. Por la calidad y variedad de la información en esa decena y media de artículos, que desplegaron una elaboración que no estaba disponible en otros medios, estos artículos de Prensa Obrera fueron muy consultados en las semanas de la asunción del nuevo gobierno.

Puesto 6

La nota que reflejó el discurso de Romina del Plá en el acto del Frente de Izquierda en la 9 de Julio el 5 de Octubre fue muy visitada. El masivo acto puso de manifiesto un planteo de fondo: la retirada de Macri no significa la ida del FMI. Los trabajadores necesitamos una alternativa independiente en la nueva etapa.

Puesto 5

Uber le cobra a sus choferes comisiones con hasta tres años de retroactividad. Este verdadero saqueo laboral es un botón de muestra. Las apps de servicios han sido la punta de lanza de la nueva etapa de la reforma laboral que se quiere poner en marcha en el país. Marcos Galperín, de Mercado Libre, ha oficiado de capitán de este sector, con amplia llegada a Mauricio Macri durante su gobierno y con varias reuniones con Alberto Fernández incluso antes de asumir. Prensa Obrera viene siguiendo en detalle las condiciones laborales en el sector y los procesos de organización que se van dando los trabajadores. La sección de apps es un espacio dedicado a la información sobre estos fenómenos.

Puesto 4

Las jubilaciones se han transformado, una y otra vez, en el centro de una crisis política entre el estado y las masas. Los sucesivos gobiernos pretenden poder usar al Anses para financiar el pago de la deuda y los subsidios a los capitalistas. Fue el centro de enormes choques con el gobierno de Macri y ya promete serlo en el gobierno de Alberto Fernández. Esta nota muestra el salto en la licuación de las jubilaciones luego de la gran devaluación que desató el gobierno de Macri luego de las elecciones primarias y su relación al programa de reforma previsional que lleva adelante el FMI y los sectores patronales. Es parte de un seguimiento minucioso del tema previsional y de todo el desarrollo de los indicadores salariales, de desocupación, pobreza y de precios. La economía estudiada desde el punto de vista de los intereses de los trabajadores.

Puesto 3

Esta nota de denuncia del contenido de la emergencia votada recientemente en la legislatura chaqueña explotó en las redes sociales. Mientras los medios locales escondían el contenido de ajuste, miles de chaqueños se enteraron por Prensa Obrera de su contenido. La colaboración frecuente de notas que los medios locales no cubren le ha ganado a Prensa Obrera un grupo masivo de lectores en esta (y otras) provincias del interior del país. La sección de notas de Chaco da cuenta de una elaboración constante que ya ha dado lugar a la viralización de muchos de sus contenidos.

Puesto 2

A menos de un mes de que Alberto Fernández fuese nombrado como candidato por Cristina Fernández de Kirchner, y mientras todavía estaba en debate la composición de su coalición y recién se empezaban a conocer sus colaboradores en temas económicos, esta nota de junio puso de manifiesto el carácter devaluacionista de su planteo económico. En los meses posteriores esta definición se fue tornando más expresa, y ha dado lugar a un fuertes nuevos saltos devaluatorios, primero con Macri luego de las primarias y ahora ya bajo el gobierno de Fernández. Prensa Obrera pudo anticipar esta tendencia y eso tuvo un impacto en el debate político del momento.

Puesto 1

La cínica respuesta de “gracias por avisar” de parte de la gerencia de Rappi a frente al aviso de la muerte de un trabajador de reparto trabajando concentra toda la alevosía de la superexplotación de las plataformas de apps. La denuncia de los familiares y compañeros de Ramiro Cayola Camacho fue no sólo parte del trabajo de Prensa Obrera, sino del trabajo de organización que vienen llevando adelante los compañeros de ATR (Agrupación de Trabajadores de Reparto), la agrupación de la Coordinadora Sindical Clasista que se organiza en esas empresas.