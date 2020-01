Los docentes tucumanos estamos enseñando en vacaciones 

Los docentes tucumanos, junto a los trabajadores estatales, nos encontramos ante una situación crítica: el día 6 de enero, el gobernador Manzur anunció la suspensión por decreto del pago de la cláusula de revisión acordada en paritarias de febrero de 2019. Junto a ello, también nos dimos con la novedad de que nuestros sueldos iban a ser depositados recién a mediados del corriente mes. Ambas situaciones fueron las que provocaron que muchos docentes digamos ¡BASTA! y decidamos salir a la calle a hacer oír nuestros reclamos.

La situación que sufre la docencia tucumana parece no tener salida más allá de las acciones realizadas por los docentes que nos autoconvocamos e iniciamos este proceso de lucha. Por un lado, el gobierno de Manzur, que en consonancia con la política ajustadora de Fernández, nos exige un “sacrificio” dando muestras de que no tiene ninguna intención de dar marcha atrás con respecto a las medidas anunciadas. Por otro lado, los gremios y la inacción a la que nos tienen acostumbrados nos dan la pauta de que tenemos que ser nosotros mismos los protagonistas y organizadores de esta lucha ¡No podemos seguir esperando que los gremios nos defiendan cuando ya dieron muestras claras de que no son más que una burocracia cómplice de las medidas de Manzur!

Muchos docentes, teniendo en cuenta estos reclamos, salimos a manifestar el día 7 de enero en Plaza Independencia frente a Casa de Gobierno y frente al gremio de ATEP; el 8 de enero, unidos a los trabajadores de la salud; y el 14 de enero nuevamente en Plaza independencia junto a organizaciones sociales y agrupaciones que se solidarizaron con esta causa.

Creemos que los docentes necesitamos armarnos de una nueva dirección que represente a los docentes ante el gobierno, una dirección que nos convoque a movilizar siempre que sea necesario y que, por sobre todo, luche por nuestras reivindicaciones:

• Paritarias libres.

• Salario igual al costo de la canasta familiar y su pago en tiempo y forma. ¡Basta de sumas en negro!

• Celeridad en el pago de los docentes designados.

• Basta de ataques a los regímenes jubilatorios docentes.

• Condiciones dignas de trabajo en las escuelas tanto para docentes como para los alumnxs.

• Presupuestos serios y acordes para los comedores escolares.

• Capacitaciones de calidad y en cantidad. ¡Que los espacios de formación estén en cada rincón de la provincia y no solo en Capital!

• ¡Basta de contratos precarizados! ¡Los docentes no somos mano de obra barata! Que los programas como Plan Fines se conviertan en horas interinas para los docentes que están ejerciendo actualmente.

Necesitamos profundizar la lucha. Esta es la oportunidad de hacer que nuestras voces se escuchen. No podemos seguir soportando más atropellos. ¿Manzur quiere brindar educación de calidad? ¡Que empiece por pagarnos como corresponde! Pero no lo va a hacer si no nos organizamos: Preparemos la NO toma de exámenes, el NO inicio de clases y las asambleas por escuela para discutir un plan de lucha de toda la docencia. ¡Que los que quieren sacar de nuestros bolsillos el pago de la deuda externa nos encuentren unidos y organizados! Porque los trabajadores no tenemos nada a favor en esta lucha más que nuestra unidad.

Unamos nuestros reclamos a los demás perjudicados del ajuste y convoquemos a una gran marcha de antorchas ¡Basta de ajuste a los trabajadores!