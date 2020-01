Bahía Blanca: el intendente Gay trucha quórum en el Concejo para aprobar el boletazo

La tarifa pasa a valer $38,45.Con la movilización podemos frenar este atropello.

Finalmente, se aprobó el aumento del boleto de colectivo en Bahía Blanca, cuya tarifa plana pasa a valer $38.45.

El proyecto del intendente Héctor Gay (Juntos por el Cambio) estaba trabado en el Concejo Deliberante, donde la oposición suma 12 concejales sobre 24. La bancada del Frente de Todos y el monobloque de Gabriela Schieda habían resuelto no dar quórum, y presentaron un proyecto alternativo que consistía en congelar la tarifa hasta el 31 de marzo a cambio de mayores subsidios para las empresas (es decir sin afectar las ganancias de las concesionarias).

Ante esta situación, el gobierno municipal logró el quórum tras designar a una suplente trucha en la banca de Schieda -quien ingresó al Concejo con la boleta de Cambiemos pero se alineó después con la oposición. La concejal estaba presente en el recinto negociando con el oficialismo cuando vio que una reemplazante había ocupado su banca (siendo que ello solo está permitido en caso de licencia).

Mientras nos imponen este boletazo los verdaderos costos del sistema de colectivos son una incógnita, porque a pesar de que Gay es el paladín del "gobierno abierto" no publica datos de cantidad de pasajeros, kilómetros recorridos por cada línea, etc. Los subsidios se calculan en base a los gastos de una empresa promedio, pero no se controla el cumplimiento de frecuencias, el consumo de gasoil y de lubricantes, ni reparaciones. Además, la empresa semi municipal SAPEM gestiona las líneas menos rentables, de manera que las privadas solo toman los recorridos más jugosos.

Párrafo aparte merece la conducción local de la UTA, que jamás realiza una medida de fuerza cuando están en juego reivindicaciones de los choferes, pero había anunciado un paro de 12 horas si el boletazo no era aprobado en la sesión del Concejo.

El Partido Obrero en el Frente de Izquierda llama a todas las organizaciones populares y a la población trabajadora a movilizarse para frenar esta nueva confiscación. Por la apertura de los libros y la estatización del servicio de transporte público de pasajeros bajo control de los vecinos y los trabajadores.