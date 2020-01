Romina Del Plá rechazó el proyecto de renegociación de la deuda

Entrevistada por A24

La diputada nacional del PO-FIT, Romina Del Plá, se refirió en los estudios de A24 al proyecto de renegociación de la deuda externa enviado por el gobierno al parlamento. “Es claro que es un cheque en blanco para el Minsterio de Economía. No sólo eso, se trata de la continuidad de la mal llamada ley de solidaridad, que colocó el tema de garantizar el pago de la deuda como prioridad y justificó de esa manera el ajustazo que tiene un primer ejemplo con el ataque a las jubilaciones”, dijo, en referencia al congelamiento de la movilidad jubilatoria.

Del Plá criticó también al gobierno por reconocer la deuda contraída bajo la administración de Mauricio Macri. “Todo lo que se cuestionó desde el peronismo al endeudamiento macrista se está asumiendo como un todo con total legalidad. Legalizan una deuda que cuestionaban”, afirmó.

“Es lo contrario de lo que entendemos que hay que hacer desde el PO y el Frente de Izquierda, que es investigar la deuda”, aseguró, mostrando también la incompatibilidad entre el pago de la deuda y las necesidades populares. “Los negocios privados de los funcionarios –dijo en referencia a escándalos como el bono a 100 años- no tienen por qué hacerse pagar a la población que en gran parte está bajo la línea de pobreza, con salarios promedio por debajo de esa línea, y con jubilaciones en una situación aún más catastrófica”.

Romina, que es también secretaria general del Suteba Matanza, fue consultada además por la situación docente.

“Las direcciones sindicales (Ctera, Suteba y principales gremios) no quieren el desarrollo de ningún conflicto y están aceptando con palabras elogiosas los planteos tanto del ministro [Nicolás] Trotta como de la directora de provincia”, dijo.

“El problema concreto –añadió- es que aquí no habrá aumento para los docentes. Lo único que se quiere discutir es una suma fija, probablemente vía un aumento del incentivo docente (una cifra en negro, porque no tiene aportes, no la cobran los jubilados, sobre ella no se paga ningún tipo de bonificación, no integra el salario básico, y por lo tanto achata enormemente la escala salarial)”.

“Una vez más –reflexionó- se pretende que quedemos muy por debajo de la inflación y que el único incremento sea una suma fija. Los salarios están muy por debajo de la línea de pobreza. El salario docente está varios miles de pesos por debajo de ella. Lo que importa es un aumento del salario y a partir de allí la garantía de la actualización por inflación, o sea la cláusula gatillo”.