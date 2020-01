Chubut: el ajuste de Arcioni y el Frente de Todos y la deliberación del movimiento obrero

Corte de los trabajadores de la salud en la Ruta 3

A una semana del anuncio del mayor ajuste de la historia de Chubut, lanzado por el gobernador Mariano Arcioni a pedido del ministro de Economía de la Nación, Martín Guzmán, se ha profundizado la crisis política en la provincia, sumida en una deuda que tiene vencimientos por 14 mil millones de pesos este año, de los cuales el equivalente a mil millones vencen este mes. Al mismo tiempo, el aguerrido movimiento obrero chubutense comienza a deliberar y retomar la senda del chubutazo.

El ajustador proyecto de “Reestructuración del Estado” que impulsa el Ejecutivo, y que esperaba ser tratado esta semana en una sesión extraordinaria, chocó con el paro sorpresivo de los mismos trabajadores de la legislatura, que reclaman como todos los estatales el pago de su salario en tiempo y forma. Los trabajadores no permitieron que el proyecto ingrese por mesa de entrada e incluso se negaron a fotocopiar versiones “informales” del proyecto para las y los diputados de los diferentes bloques. Arcioni ha anunciado que el proyecto se tratará en una sesión extraordinaria el miércoles 29 de enero, e incluso está operando fuertemente para llevar la sesión a otra locación si no se soluciona para el miércoles el conflicto con los trabajadores de la legislatura. Es la confesión de que la urgencia de Arcioni es a matar o morir.



Como novedad, no figura en los temas a tratar el congelamiento salarial por 6 meses, que según trascendidos periodísticos, se impulsaría por decreto. Al parecer, el bloque de Arcioni (Chubut al Frente) y el del PJ provincial, ahora hermanados en un pacto non-sancto en el Frente de Todos, estarían negociado una sesión lo más viable posible. El reducido bloque de Juntos por el Cambio pasó a opositor exigiendo claridad en los “números”, pero no ha rechazado el corazón del ajuste. Los aspectos del paquete que incluyen la continuidad del pago escalonado, el no pago de los aumentos adeudados de la paritaria 2019, las jubilaciones forzadas en el sector público, los retiros voluntarios con "gratificación" y congelamiento de nuevas vacantes durante 4 años, siguen en pie. El jefe del bloque arcionista de Chubut al Frente, Juan Mario Pais ha declarado públicamente: “el gobierno nacional nos está exigiendo este tipo de medidas, las condiciones financieras de la provincia no permiten el incremento salarial”.

Por otro lado, el proyecto en su aspecto impositivo ya ha sufrido algunas podas: se eliminan los cambios en la Ley de Pesca que afectaban los intereses portuarios de ciudades como Puerto Madryn (de donde provienen los hermanos Sastre, uno intendente de la ciudad y otro vicegobernador de la provincia) y se eliminó la polémica “tasa vial” que estipulaba el cobro de un impuesto de 2 pesos por litro de nafta cargado. Llama la atención en el proyecto la eliminación del pago de Impuesto al Sello a los emprendimientos mineros… es la confesión de que Arcioni y el Frente de Todos aún no renuncian a intentar ese avance.



Deuda y petróleo



Chubut, la provincia que exporta el 78% del petróleo convencional, cuenta con importantes recursos. El problema es la persistencia histórica de un régimen de saqueo que ha utilizado la riqueza petrolera como garantía de pago de un esquema corrupto de deuda pública. Este año Chubut tiene 14.000 millones de pesos en vencimientos de deuda, lo que suma más de tres masas salariales. El primer vencimiento es en enero y llega a los 17 millones de dólares (1020 millones de pesos).

En los últimos días el petróleo Escalante que se produce en las inmediaciones de Comodoro Rivadavia trepó a 67 dólares (superando la cotización del Brent), lo que despertó en algunos observadores la esperanza de nuevas inversiones extranjeras. Pero, por ahora, el único dato concreto es que la estatal YPF viene reduciendo inversiones en la provincia.

La otra deuda que se ha conocido por estos días es la llamada “deuda histórica” que tiene el gobierno con la caja previsional provincial de SEROS e ISSYS, que asciende a $24.000 millones, casi la totalidad de la deuda pública en dólares. Basta leer los diarios para ver qué deudas honra el gobierno de Arcioni: las que tiene con los docentes y estatales y con la caja previsional provincial, evidentemente, no.



El movimiento obrero se pone en marcha



Cortes de ruta de trabajadores de la salud en Puerto Madryn, movilizaciones de sectores de docentes estatales de la Comarca Andina, movilizaciones en Comodoro Rivadavia, dan cuenta de la puesta en marcha del tenaz movimiento de lucha que enfrentó a Arcioni en 2019. A su vez, Camioneros realizó un bloqueo por tiempo indeterminado de la planta de tanques de combustibles de YPF en Comodoro Rivadavia, exigiendo que se complete el pago del bono de 20 mil pesos y denunciando un plan de despidos.

Sin embargo, la Mesa de Unidad Sindical (que nuclea fundamentalmente gremios de la CTA) no ha convocado a ninguna medida concreta y se ha limitado a una campaña pidiendo pronunciamientos a los diferentes bloques legislativos sobre el paquete de ajuste y el rechazo a la megaminería, cuando los pronunciamientos que se deben recoger es el de sectores cada vez más amplios de las organizaciones obreras para derrotar estos planes.



Vamos por un Congreso provincial de delegados de base de todos los sindicatos que resuelvan un paro provincial y un plan de lucha unificado con piquetes y movilizaciones a la legislatura y en toda la provincia, hasta la huelga general, para derrotar al gobierno ajustador de Arcioni, que se debe ir con la movilización popular, lo que significaría un temprano golpe a toda una política de ajuste para pagar deuda, bajo la órbita del FMI y el imperialismo.