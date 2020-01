Romina Del Plá en el Congreso: “Lo que se está haciendo es debatir el sometimiento nacional al FMI, a los banqueros y a los especuladores”

Con el inicio de las sesiones en la Cámara de Diputados donde se tratará el proyecto de ley que faculta al Ejecutivo a negociar la restructuración de la usuraria deuda externa, la diputada nacional del PO-FIT Romina Del Plá solicito una moción de privilegio para señalar el carácter de esta la convocatoria a esta sesión extraordinaria “Se están privilegiando los acuerdos políticos entre el oficialismo y la oposición, pero no para debatir los temas de fondo, nosotros hemos presentado proyectos para la investigación y el desconocimiento de la deuda externa que no han tenido ningún tratamiento en esta cámara”

“Tenemos una contraposición entre las necesidades de la población, urgentes, y los temas que se van a tratar acá donde se coloca en un lugar de privilegio absoluto a los acreedores, los especuladores, los bonistas y el FMI. La contracara de esto es la muerte de niños wichis por malnutrición en el norte salteño”.

Del Plá denunció que la crisis de la malnutrición en el norte de salta fue abordada por el gobierno de Urtubey mediante la tercerización y el armado de un negociado con sectores y fundaciones, la mayoría de ellas, ligadas a la iglesia, que lejos de solucionar el problema lo han agravado.

A renglón seguido denunció el carácter confiscatorio de las actuales negociaciones y la impostura de quienes realizaron campaña electoral diciendo que el dinero no tenía que ir al bolsillo de los bancos sino al bolsillo de los jubilados, para luego suspender la aplicación de la actualización de las jubilaciones e impulsar el achatamiento de los haberes que escapan a la mínima. También señalo que estamos ante el incumplimiento de los acuerdos salariales firmados “El antecedente ya lo tenemos en varias provincias: Tucumán, donde el gobernador Manzur acaba de plantear que no va a cumplir la actualización de la cláusula gatillo del último trimestre para los empleados estatales, entre ellos los docentes; ha pasado en Santa Fe, donde el gobernador Perotti acaba de decir exactamente lo mismo; y se está amenazando en la Ciudad de Buenos Aires con que tampoco Rodríguez Larreta cumpla los compromisos salariales firmados […] Nos plantean que hay que ser moderados, que no hay que reclamar cuestiones excesivas en las paritarias y que hay que remplazar todo por sumas fijas que achatan las escalas salariales a cuenta de unas paritarias que no se sabe cuándo van a llegar”.

“Lo que se está haciendo es debatir el sometimiento nacional al FMI, a los banqueros y a los especuladores y hundiendo y sometiendo a los trabajadores y al conjunto de la población de nuestro país a esa situación. Esto es doblemente grave cuando no hemos votado un presupuesto, que ha quedado sometido a lo que ocurra cuando se resuelvan estos temas, es decir, cuando los acreedores tengan garantías de cobrar.

Romina finalizó estas primeras palabras señalando “Vamos a defender incondicionalmente los derechos de los trabajadores y vamos a reclamar la ruptura con el FMI, la investigación y el desconocimiento de esta deuda usuraria y fraudulenta”.

La sesión continuara durante todo el día. A las 17:30 horas está prevista la realización de un acto del Frente de Izquierda Unidad, frente al Congreso de la Nación, en repudio a las negociaciones con el FMI y al proyecto de ley que se está discutiendo que implica un nuevo rescate a los bonistas y acreedores de la deuda, contra los trabajadores.