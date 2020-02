Baradero: Ajuste con Todos

En la ciudad de Baradero el gobierno comunal se apresta a dar un nuevo golpe al bolsillo de la clase obrera de la ciudad.

Con menos de un mes de mandato el Frente de Todos con Sanzio (Smata) a la cabeza impuso un aumento del 14,8% del impuesto municipal. Además elevaron para su tratamiento en el Concejo Deliberante un proyecto de ordenanza para aumentar un 15% a partir del 1° de febrero y para junio un 17,25% lo que totalizaría un impuesto municipal para mediados de año superior al 47%. Como si fuese poco el proyecto contempla que si para octubre la inflación supera el 40% el mismo porcentaje se aplicara en las tarifas municipales. ¡Cláusula gatillo para impuestazos pero para salarios y jubilaciones no!

El proyecto para aumentar el ABL municipal no se trató por la negativa de la oposición (Cambiemos) a dar quórum, Quienes aplicaron el ajuste durante los últimos cuatro años ahora pretenden reposicionarse como defensores de los intereses de la población baraderense. Irán negociando hasta llegar a un acuerdo y garantizar la política oficial.

Recordemos que a principios del año pasado la clase obrera ganaba las calles de Baradero contra el tarifazo del 35% de Antonijevich (Cambiemos).

El concejal Sanzio, hoy intendente, frenaba y desviaba la movilización detrás de un supuesto pedido de sesión extraordinaria para tratar un proyecto de emergencia tarifaria que de aprobarse retrotraería las tarifas a 2017, cuestión que quedó en la nada.

Sanzio, que se presentaba como un defensor del poder adquisitivo de los baraderernses, mientras frenaba la movilización popular, hoy aplica un ajuste mayor. No solo se limita a aumento de tasas.

Mientras Sanzio fue a Cosquín a presentar el tradicional festival de música popular de Baradero, para el cual el municipio efectúa un enorme gasto, se les comunicaba a 45 trabajadores recientemente efectivos que estaban despedidos. Desde el Frente De Todos anunciaron que el municipio no hace “gastos” que no puede afrontar y que debían revisar uno por uno para saber si realmente correspondió la efectivización. En medios de prensa atacó a los trabajadores diciendo que hubo exceso de horas extras, contratos de horarios de jornada reducida que no eran necesarios para el municipio y serian parte de los que no se tendrían en cuenta.

Este dirigente sindical, burócrata de toda la vida, usa los argumentos patronales para echar trabajadores.

No es la vara que usó y usa para sus ediles y los opositores. ¡Acaba de estallar un escándalo por las inasistencias de ambos bloques!

Sanzio aplica el ajuste a todos que lleva adelante el Frente de Todos, un ataque en regla contra la clase obrera, con despidos y tarifazos a repetición. Forma parte de la política fondomonetarista del gobierno nacional y provincial que tiene como prioridad el pago de una deuda, ilegal, ilegitima y fraudulenta que nos cuesta como en Baradero los puestos de trabajo, el aumento de la carestía de los alimentos, los alquileres, la suba de los impuestos,

Se plantea:

No al aumento del ABL municipal. Ningún impuesto a la vivienda única.

¡Que se abran los libros del municipio bajo control de los trabajadores! Que el presupuesto sea debatido por toda la comunidad.

Tasas progresivas a las grandes empresas inmobiliarias, industriales, turísticas, bancarias, de la construcción y agrarias.

Trabajo genuino, reparto de las horas de trabajo disponibles sin afectar el salario, seguro al desocupado sin contraprestación para todo desocupado mayor de 18 años.

¡No al pago de la usuraria deuda externa! La deuda es con el pueblo trabajador, no con el FMI.

Que la crisis la paguen los capitalistas.