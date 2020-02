¿El default es una salida?

A partir de la declaraciones de Grabois.

Juan Grabois, un hombre cercano al Papa, declaró a Radio Con Vos: “tengo claro que nosotros preferimos el default, porque un mal acuerdo (con el FMI y los bonistas) implica un ajuste social, sobre las jubilaciones, las asignaciones y las políticas expansivas”.

Suponemos que con el “nosotros” se referirá a la organización que él dirige (CTEP) y al triunvirato piquetero, es decir, que asume el interés de los miles de desocupados que se nuclean en esas organizaciones.

Grabois coloca como únicas alternativas el default o un “mal acuerdo”, lo cual lo ubica abiertamente en el terreno del reconocimiento de la deuda, en su integralidad. La posibilidad de un “buen acuerdo” no está planteada, seguramente en la conciencia de que cualquier acuerdo implica un ajuste brutal sobre las condiciones de vida de millones de argentinos. A pesar de ello Grabois se jacta del papel de bombero que juega: “No se tiene dimensión de la crisis que hay porque no hay saqueos. Y no hay saqueos porque estamos nosotros. La gente se está cagando de hambre”. Mientras tanto la única movilización que sus organizaciones convocaron fue de apoyo al gobierno, a pesar de que este se recuesta cada vez más en el FMI y que su política exterior está consagrada a congraciarse con el imperialismo.

El default es ajuste

La colocación del default como una salida no gravosa para los trabajadores es falsa. Primero es un reconocimiento de la deuda que el gobierno no puede pagar a su vencimiento, es decir, es una declaración de quiebra con una voluntad expresa de querer pagar. De hecho la Argentina viene teniendo “default parciales”, son vencimientos que se postergan bajo el eufemismo de reperfilamiento y eso no alivianó la situación de los trabajadores por el contrario se incrementó la presión sobre ellos con mayores impuestos, con recortes en los gastos que hacen al salario indirecto (salud, educación, obras, etc.) y con caída real de los ingresos salariales y las jubilaciones; finalmente se trata de juntar los recursos para poder pagar.

La declaración de default por parte de un gobierno capitalista no significa un cambio en la orientación central que llevó a la situación de quiebra. Por ejemplo, Grabois está entre quienes sostienen que el endeudamiento tomado por el gobierno de Macri sirvió para financiar la fuga de capitales (en realidad la parte sustancial de esa deuda sirvió para pagar otra deuda), de ser así estaría planteado el desconocimiento de esa deuda y la confiscación de los grupos capitalistas y bancos que operaron en la fuga, algo que no va a hacer un gobierno de la misma clase social que se benefició con la fuga.

Por otro lado un default plantea la imposibilidad de acudir al crédito internacional y por lo tanto agudiza la recesión; es decir, el default implica un problema para los acreedores, por eso se evita llegar al mismo, y también para los deudores. Los únicos verdaderamente interesados en el default son los fondos buitre que compran los papeles derrumbados de la deuda por monedas y luego pelean el 100% de su valor en los tribunales de Nueva York.

El default de 2002

Cuando en su corta presidencia Rodríguez Saa declaró el default fue fuertemente aplaudido en el Congreso por los mismos que la habían contraído, y la habían llevado a niveles exponenciales.

La declaración del default vino acompañada por una devaluación del 200% que implicó un derrumbe del ingreso de los trabajadores, que terminó con la confiscación de los ahorristas que había iniciado Cavallo con el corralito. De yapa el gobierno licuó las deudas en dólares de los capitalistas que fueron transformadas en deuda pública como una carga mayor.

La reactivación producida posterior no fue un beneficio aportado por el default, sino por otros hechos. Los millones de desocupados fueron utilizados para avanzar en una mayor precarización laboral y un aumento de la competitividad de la Argentina en el mercado mundial a costa de una mayor explotación (absoluta y relativa) de la fuerza de trabajo. La capacidad ociosa de la industria sirvió para producir una reactivación sin mayores inversiones de capital en maquinaria y tecnología.

Un impulso a esa reactivación fue dado por la subida de los precios internacionales de los commodities y en particular de la soja. Pero ese “viento de cola” fortaleció las pretensiones de los acreedores que se llevaron la parte del león acelerando un proceso de desindustrialización del país y un fortalecimiento del carácter rentista de la economía nacional.

En medio del default el FMI cobró 10 mil millones de dólares en efectivo bajo el gobierno de Néstor Kirchner. Luego vinieron el canje I y II que fueron un enorme negocio para el capital financiero, porque rescataron bonos que cotizaban centavos y los canjearon por otros, resultando un jugoso negocio.

Cristina Fernández se jactó de ser una pagadora serial de deuda, dicho sea de paso utilizando los fondos de la Anses entre otros. Así convirtió parte de la deuda externa en deuda con los jubilados y con organismos del Estado. Lo concreto es que la deuda pública creció.

Default vs no pago

El default es entonces un recurso costoso para rescatar la deuda y las consecuencias son el deterioro de las condiciones de vida de las masas.

Por eso es un error grave asimilar el default al no pago que plantea el Partido Obrero y el Frente de Izquierda. En el acto en Plaza de Mayo contra el FMI el compañero Juan Carlos Giordano de Izquierda Socialista comete ese error en su discurso al señalar que “El Argentinazo con lucha y movilización impuso el no pago de la deuda externa y eso es lo que queremos seguir rescatando, ese ejemplo”. Identificar al Argentinazo, un levantamiento popular que desató una crisis de alcance revolucionario, con el curso posterior que le dieron los mismos que llevaron el país a la quiebra constituye una tergiversación y un embellecimiento de estos que serían así los herederos de las jornadas del 19 y 20 de diciembre de 2001. El gobierno de Duhalde y luego el de los K vinieron justamente a liquidar el carácter revolucionario de esas jornadas. La derivación del default de Rodríguez Saa no deja lugar a dudas.

La investigación y el no pago que planteamos nosotros es la acción soberana de un gobierno que organiza su economía a partir de esa decisión, que implica revertir las razones de fondo que llevan a la quiebra de la economía nacional. El no pago está asociado a la nacionalización de la banca como medida elemental para terminar con la fuga de capitales y poder dirigir el ahorro nacional a un plan de industrialización del país, del desarrollo de las obras públicas y de infraestructura necesarias, llevar el salario y las jubilaciones a los niveles requeridos por la canasta familiar, o sea, organizar el país en función de los intereses generales de la población y no de un puñado de capitalistas. Está asociado al monopolio del Estado del comercio exterior para administrar las divisas, la nacionalización bajo gestión obrera de los recursos energéticos y estratégicos de todo orden. Es decir, un plan económico resuelto por los trabajadores y que solo puede ser ejecutado por un gobierno propio.