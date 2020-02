Bariloche: toma de tierras por más de cien familias sin techo

Acompañemos los reclamos

Una ola de tomas de tierras se produjo en barrios periféricos de Bariloche en apenas un par de semanas. Estas se dieron en cercanías del barrio Unión, Omega, Vivero, y San Francisco IV, donde más de cien familias ocuparon tierras (1), en su mayoría fiscales, como consecuencia del déficit habitacional en el que se encuentran. En algunos de los casos debieron levantar la toma ante la intimidación de la policía de Rio Negro bajo las órdenes de Martin Lozada, jefe de la fiscalía, quien además informó que se reforzaría la presencia policial en la zona (2).

Las condiciones de hacinamiento en casas de 4x4, la falta de servicios básicos como el agua, la luz y el gas, la situación de más de una familia viviendo en un solo hogar, son moneda corriente en estas últimas décadas para las familias trabajadoras en la ciudad. Además del sobrevaluado precio de los lotes en la ciudad, así como del precio del alquiler de una vivienda, el bajo poder adquisitivo, la falta de trabajo estable, y los tarifazos en estos últimos años, deben también sortear todos los trámites burocráticos que exige el Instituto Municipal de Tierras y Viviendas, a cargo de José Mella(3), y demás organismos del municipio.

La justicia en defensa de la propiedad privada

Durante el transcurso de las ocupaciones por parte de los vecinos, dirigentes del municipio se acercaron junto con efectivos de la policía de RN a “dialogar” con las personas que se encontraban levantando carpas en las tierras (4). Entre ellas se encontraba Juan Pablo Ferrari, secretario de Recursos Humanos, que llegó al lugar con la intención de convencer a las familias de retirarse de la zona por tratarse de tierras de un privado (5).

A las familias no se les dio ninguna respuesta al problema. Solo se les advirtió que habría represión en tanto no abandonaran las tierras privadas. Y también la promesa de “trabajar en conjunto con las familias” (6). Esta es la respuesta a cada una de las situaciones de precarización en la que se encuentran las familias de los barrios periféricos, donde no se ofrece una solución al conflicto.

Sobre esta situación el intendente municipal, Gustavo Genusso, desvió el foco de la cuestión apuntando a “grupos políticos” que estarían enviando gente a las tomas. Además de esto agregó que el municipio tiene que protegerlos, que se van a perjudicar, que no toda tierra es para habitar y que se necesitan “espacios libres” para escuelas, salones comunitarios, etc(7). Vale recordar el mal estado en que se encuentran las escuelas públicas en Bariloche, sin calefacción adecuada, y que los centros comunitarios en muchos de los barrios del alto están cooptados por grupos u organizaciones de beneficencia, católicas y evangélicas, como Caritas, quienes manejan comedores es estos espacios los días de misa u otros eventos religiosos, como ocurre en el barrio 29 De Septiembre.

Finalmente la policía de RN y la Unidad Fiscal Temática 2 detuvieron a una mujer acusándola de “instigación al delito”. Secuestraron computadoras, celulares, en más de siete allanamientos realizados en diferentes barrios de la ciudad. Además la misma gobernadora, Arabela Carreras, se hizo eco de las acusaciones a “sectores políticos” y que el Ministerio de Seguridad de RN investigaría las “llamadas por redes sociales a tomar tierras”. Se busca que estos anuncios e imputaciones tenga un efecto de amedrentamiento para evitar futuras situaciones de tomas (8).

A solidarizarnos apoyando a las familias

La situación habitacional en la ciudad es crítica, como la falta de voluntad política del gobierno municipal para dar una respuesta favorable a las familias. En estas circunstancias los vecinos adoptan la toma como el único camino posible para acceder a una vivienda propia. El estado hoy se encuentra al servicio de las inmobiliarias, de los Lewis, los Benneton, y otros usurpadores de guantes blancos.

Es importante dejar en claro que la única salida posible es un loteo social, con un plan de urbanización y de vivienda para cada familia sin techo. Por el contrario, el rumbo que intenta llevar el municipio pateando el problema para otro lado y prometiendo “dialogar y trabajar juntos”, revela su carácter de lobista de los especulares inmobiliarios, y el empresariado abocado al turismo, que tienen prioridad en la política de la ciudad.

Abajo la represión a las familias, no a las causas judiciales contra los vecinos. El Partido Obrero y el Polo Obrero apoyan las medidas de las familias sin techo y reclama una salida favorable a sus necesidades.