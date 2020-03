El lunes 2 de marzo paran docentes de 14 provincias en el inicio de clases

Las paritarias firmadas por Ctera son repudiadas por la base

De una punta a la otra del país, la base docente está rechazando la paritaria nacional y las paritarias provinciales que han establecido salarios de pobreza en toda la escala salarial, desde el salario inicial hasta el maestro de grado con antigüedad máxima de 24 años.

Salta, Tucumán, Jujuy, Catamarca, Formosa, Chaco, Misiones, Entre Ríos, Santa Cruz, Neuquén, Chubut, Ciudad de Buenos Aires, provincia de Buenos Aires y nada menos que Santa Fe, la provincia de la secretaria general de Ctera, que es la gran promotora de todas estas paritarias de pobreza, van al paro, desde la huelga indeterminada (Salta) hasta las 24/48/72 horas las demás jurisdicciones.

En todas ellas, el plan de lucha fue impuesto por la base docente y por los sectores de oposición (sindicatos, seccionales y agrupaciones multicolores y antiburocráticos) como Adosac-Santa Cruz, Ademys-CABA, Amsafé-Rosario, Sutebas Multicolores, minorías de Atén-Neuquén multicolores, entre otros.

En el resto del país, el rechazo a esta entrega de los reclamos docentes y de la educación pública en la mesa del FMI por parte del gobierno nacional y los gobernadores provinciales, con la colaboración indisimulada de la dirección de Ctera, también progresa.

En sintonía, la reciente reunión nacional de los sindicatos, seccionales y agrupaciones opositoras a la Celeste de Yasky, Alesso y Baradel han hecho un unificar y extender este movimiento de lucha, por un salario básico nacional no menor a $ 40.000, defensa de las jubilaciones, presupuesto para infraestructura y defensa de los estatutos docentes y de la escuela pública. Plata para educación, no para el FMI y los bonistas. La convocatoria plantea poner en pie una jornada nacional de No Inicio de 48 horas, con paros y movilizaciones, que se extenderá al resto de provincias que aún no paran, con sus propias modalidades.

Las paritarias de Alberto Fernández, Baradel y los gobernadores están en crisis, por el rechazo de la mayoría de los trabajadores de la educación.

Como parte de este plan de lucha de No Inicio, en la Ciudad de Buenos Aires, Ademys y los Sutebas Multicolores marcharán desde el Congreso hasta el Palacio Pizzurno, desde las 12 horas.

La intervención de Tribuna Docente

La resolución central del XII Congreso Nacional de Tribuna Docente fue potenciar, en base a un programa de autonomía frente a los gobiernos y la burocracia sindical y a la defensa del frente único de los sectores del sindicalismo antiburocrático, la intervención de la docencia para derrotar el ajustazo en educación que está en curso. Por una verdadera paritaria docente.

Ese planteo fue impulsado desde los lugares obtenidos en los sindicatos y seccionales recuperados, como Adosac-Santa Cruz, Aten-Neuquén, Amsafe-Santa Fe, Ademys, Unter, los Sutebas multicolores, Agmer, Sute, o en la enorme Asamblea de Docentes Autoconvocados de Salta, pero también en aquellos lugares dominados por la burocracia baradelista, en los que la bronca de los docentes ha sido también canalizada por los sectores multicolores. Tribuna puso su esfuerzo también en Ute-Ctera, la UEPC-Córdoba, en 35 distritos del Suteba celestes, en los gremios del Frente Gremial del Chaco, en Tucumán, La Rioja, Catamarca, Tierra del Fuego, Formosa, en las autoconvocatorias de Misiones.

Plenarios provinciales de delegados mandatados

Esta lucha está apenas en sus inicios. Para obtener los reclamos justos de la docencia, deben decidir los docentes. La única respuesta de Ctera, en boca de Sonia Alesso, ante esta verdadera rebelión, fue “Ya habíamos advertido de la posibilidad de conflictos provinciales”. De antemano, la burocracia celeste se delató en su papel de impedir la respuesta genuina de los docentes contra este ataque histórico.

Por plenarios de delegados mandatados por la base en todas las jurisdicciones, que resuelvan los reclamos, con representantes que discutan con los gobiernos con responsabilidad ante las asambleas, y organicen el plan de lucha.