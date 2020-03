El “diálogo” de Larreta con el gobierno nacional está llevando a un ajustazo en la Ciudad

Apertura de sesiones de la Legislatura porteña.

Larreta, el jefe de Gobierno de Caba, reivindicó el diálogo con el gobierno nacional ocultando las reales consecuencias de ello. El recorte de la coparticipación federal que Alberto Fernández va a disponer buscará ser compensado por un nuevo impuestazo, que pagarán quienes viven y trabajan en la Ciudad. El gobierno de Larreta ya envió a la Legislatura un proyecto para aumentar el impuesto de Ingresos Brutos, que será trasladado directamente a los precios, agravando la inflación y la desvalorización del salario. Así, en forma conjunta Alberto Fernández y Larreta quieren que los trabajadores terminen poniendo los recursos para pagar la deuda.

“Este ajustazo ya está en marcha y desmiente el cuadro idílico presentado por Larreta” declaró el legislador por el Partido Obrero y el FIT, Gabriel Solano. “Habló de la educación pero ocultó que mañana hay paro docente convocado por Ademys porque el aumento otorgado es de solo 12%; habló de la construcción de escuelas pero no se refirió al faltante de más de 20.000 vacantes, especialmente en el ciclo inicial; habló de la villa 31 de Retiro cuando en ella no hay agua desde hace varios meses; reivindicó su política de salud pública cuando en el día de mañana (lunes 2) las enfermeras y enfermeros y los profesionales residentes realizarán un paro y movilización para reclamar por sus condiciones de trabajo y de salario. No hizo mención al dengue, que afecta con mayor fuerza a las villas donde viven más de 300.000 personas; concluyó hablando de la juventud, sin nunca mencionar a la aplicación de la ESI, ni al reclamo del aborto legal, siendo que la Ciudad no tiene aún aprobado un protocolo de adhesión al ILE, ya que el gobierno del PRO vetó en el pasado una ley aprobada por la Legislatura; sobre el subte no hizo ninguna referencia a la contaminación de los trabajadores con asbesto y a qué pasará con la concesión que ya está vencida y sigue a cargo de la empresa Metrovías, corresponsable junto con el gobierno de un servicio defectuoso e inseguro” concluyó Solano en un balance sobre el discurso de Larreta de apertura de las sesiones.