Lanús: Grindetti y su “plan” cosmético

Apertura de sesiones del Concejo Deliberante de Lanús.

El discurso del intendente macrista del distrito de Lanús, Néstor Grindetti, que dio apertura a las sesiones del Concejo Deliberante, pone en evidencia cuales son las prioridades del Ejecutivo municipal para el próximo periodo, además de encubrir y deformar la realidad que viven los vecinos y trabajadores del distrito.

Llama la atención que en un distrito donde la crisis ha golpeado fuertemente, con cierres de fábricas y despidos, mayor miseria en los barrios, y un fuerte déficit habitacional; para Grindetti las prioridades sean el bacheo de las calles y ordenar el tránsito, tal como lo destaca el comunicado oficial del municipio.

El plan “Hambre Cero”, tan mencionado por el macrismo, no ha sido parte del discurso de quien intenta desvincularse de las terribles consecuencias sociales de las políticas del gobierno de Cambiemos. No sólo no hay un balance de esto, sino que el intendente intenta encubrir su responsabilidad en el aumento de la carestía poniendo en pie una “Mesa contra el hambre”, que también integra el opositor Víctor De Gennaro (Frente de Todos). La “sensibilidad social” que, según Grindetti, tiene su gobierno, no se correspondería con la represión dirigida por su actual jefe de Gabinete, Diego Kravetz, contra el comedor “Los cartoneritos”. Por otra parte, los comedores populares suelen recibir menores cantidades que las comprometidas, siendo este un eje de denuncias y reclamos de las organizaciones sociales del distrito. Los problemas en el Servicio Alimentario Escolar han sido repetidos durante los últimos años. De todo esto no ha dicho ni una sola palabra.

Grindetti menciona como un logro propio llegar con la red de cloacas al 80% de la población, encubriendo que un sector de vecinos no pueden asumir el costo de la conexión, que representan varios miles de pesos, quedando fuera de la red, tal como lo reconoce la empresa Aysa (APLanús 17/9).

En el plan de Grindetti, no existe la urbanización de los barrios y el problema habitacional, cosa que tampoco fue prioridad durante estos cuatro años de gobierno. Tampoco aparece como problema prioritario la grave situación de la salud pública, en particular la del principal hospital del distrito, el Hospital Evita, como han puesto de manifiesto sus trabajadores con asambleas y reclamos frente a la falta de insumos elementales. Las prioridades que fija Grindetti no son las prioridades populares. En un cuadro donde la obra pública está paralizada, porque los recursos nacionales y provinciales están orientados a los dictados del FMI y al pago de la deuda externa, Grindetti no se propone nada que esté por fuera de los planes de Alberto Fernández y Axel Kicillof.

El no pago de la deuda externa y la ruptura con el FMI se impone como acción prioritaria para volcar los recursos y el ahorro nacional al desarrollo del país, el impulso a la obra pública, la generación de puestos de trabajo, y un plan de obras públicas que atienda las necesidades urgentes del pueblo trabajador. En Lanús planteamos la eliminación de tasas e impuestos a la vivienda única y una mayor carga impositiva para los grandes empresarios y el juego, cuyos fondos sean destinados a satisfacer las necesidades populares.