Caba: un pacto PRO-K para votar un impuestazo dictado por el FMI

Con los votos de los bloques de Vamos Juntos, Evolución y el Frente de Todos, la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires aprobó la suspensión del Consenso Fiscal acordada por Alberto Fernández y todos los gobernadores. La suspensión del Consenso es parte de las medidas impuestas por el FMI para lograr un superávit fiscal que requiere el pago de la deuda externa. En la Ciudad implica un aumento de los ingresos brutos que compensará en parte la baja de un punto de Coparticipación Federal que Fernández y Larreta se encuentran negociando. Calculan recuperar alrededor de 14.000 millones de pesos de los 30.000 millones que le recortaría Nación para el pago de la deuda. La suba de Ingresos Brutos se trasladará desde los empresarios a los trabajadores por la vía de los precios, lo que resultará en un golpe al bolsillo teniendo en cuenta que tanto a nivel nacional como en la Ciudad se están eliminando las cláusulas gatillo de todas las paritarias.

Si la Nación ajusta a la Ciudad para pagar la deuda, y la Ciudad aumenta los impuestos para compensar ese recorte, el ajuste lo terminan pagando los trabajadores.

Esto tiene su correlato en las paritarias. Larreta quiere hundir los salarios con la excusa del recorte. A los docentes les ofreció una paritaria muy similar a la que el Gobierno Nacional cerró con Ctera, completamente insuficiente. UTE rechazó el ofrecimiento de Larreta pero no convocó a medidas de lucha, para no exponer la entregada de la paritaria de Baradel y compañía. Al resto de los municipales no les ofreció nada todavía cuando vienen de perder alrededor de 10 puntos del salario solo en 2019.

En el recinto, Gabriel Solano denunció que “esta primera sesión de la Legislatura resulta muy instructiva. Oficialismo y oposición han pactado y votarán juntos un impuestazo dictado por ¿Alberto Fernández? ¿Larreta? No, por el FMI. Desde el Frente de Izquierda planteamos el no pago de la deuda, basta de ajuste a jubilados y docentes, fuera el FMI”.