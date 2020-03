“Mendoza libre de fracking”, el reclamo que irrumpió en la fiesta de la Vendimia

Las trabajadoras y trabajadores de Sinfonía Azul para el Vino Nuevo no se quedaron callados. El acto central de la fiesta de la Vendimia de Mendoza se convirtió en escenario de manifestación popular.

Es que los artistas en escena cerraron la gala luciendo una gran bandera que decía “Mendoza libre de fracking”. Inmediatamente cientos de personas aplaudieron de pie la iniciativa.

Esta manifestación no fue única, sino que estuvo acompañada de las palabras de la reina nacional saliente que se manifestó como “sancarlina defensora del agua pura”, siendo San Carlos unos de los departamentos más combativos durante la defensa de la ley 7722. Anteriormente en las vendimias departamentales se manifestaron abiertamente con o sin las autorizaciones de los municipios por la defensa del agua o por condiciones laborales dignas. El gobierno de Mendoza hizo todo lo posible para que no sucediera ningún “percance”, pero no se puede tapar el sol con la mano.

Dale RT!

Ayuda a que no se oculte la bandera #MendozaLibreDeFracking que desplegaron los artistas de #Vendimia2020 pic.twitter.com/zsxctzX2mJ — Víctor da Vila (@ViktorHdaVila) March 8, 2020

La lucha por el medio ambiente golpea a los partidos patronales en la provincia (Cambiemos, PJ, etc.) y está significando duros papelones al gobierno radical de Rodolfo Suárez. Al acto central llegó tarde y evitó hablar con la prensa. La aparición de la bandera hizo que fuera una de los primeros en retirarse.

Tras la dura derrota del gobierno nacional y provincial al intentar destruir la ley que cuida el agua de las megamineras, se comenzaron a adjudicar decenas de proyectos para explotación a través de fracking en la provincia. Como la 7722 solo abarca la megaminería las asambleas de toda la provincia impulsan un proyecto para declarar a Mendoza libre de fracking. A través de la banca del Frente de Izquierda presentamos hace ya tiempo un proyecto de prohibición de la técnica, que obviamente no encontró el apoyo de los políticos extractivistas.

Derrotemos las políticas antiambientales con la organización y movilización popular.