Río Cuarto: se suspendieron las elecciones municipales

El intendente Llamosas que (por su reelección) pretendía sostenerlas a pesar de la pandemia.

Las elecciones municipales del 29 de marzo en Rio Cuarto fueron suspendidas. Llamosas retrocedió luego de haber insistido en la realización de las elecciones en tiempos de pandemia. Mientras manifestaba reconocer la necesidad de evitar la aglomeración de personas (inhabilitando espectáculos públicos, cerrando museos, entre otras dependencias), su apoderado llamaba, a través del Diario Puntal, “a los candidatos y apoderados de las fuerzas políticas locales ser responsables en sus acciones y no hacer pedidos de suspensión de las elecciones con la excusa de la salud pública”.

Pero la preocupación del pueblo está concentrada en ver cómo se defiende, cómo hace para conseguir plata para comprar artículos de limpieza e higiene. En ese sentido, el Partido Obrero en el Frente de Izquierda presentó un pedido de suspensión de las elecciones y un programa para responder a preocupación popular integralmente.

Llamosas tuvo que cambiar de posición luego de haber realizado un uso político de la pandemia en la campaña electoral. El intendente abandonó el debate con el argumento del coronavirus. Dijo que suspendía la campaña electoral, mientras en redes sociales su propaganda era incesante, al punto de traspasar los límites de la ciudad. Con el avance de la enfermedad, y las medidas de suspensión de clases, cierre de fronteras, el margen para la especulación se achicó y electoralmente le podía resultar contraproducente.

El candidato del PJ-Kirchenrismo no estuvo solo en el intento de realizar las elecciones en este marco de crisis. El candidato del kirchnerismo residual, Pablo Carrizo, lo acompañó en la posición de votar en menos de dos semanas, al declarar a Puntal: “Estoy en contacto con compañeros de trabajo para que me señalen si hay algún indicio de coronavirus que nos lleve a anular las elecciones. Y al momento no hemos encontrado sustento científico”. El oportunismo desvergonzado de Carrizo llegó al punto de coincidir con el Intendente en la pretensión de realizar elecciones poniendo por delante la “institucionalidad” a la salud pública

El debate en la Junta Electoral

Tras una presentación de la lista “Riocuartenses por la Ciudad” solicitando que no se vote el 29 de marzo, la junta electoral convocó a todas las fuerzas a una reunión de consulta. La mayoría de las fuerzas políticas se pronunció por suspender las elecciones a excepción del apoderado del PJ-kirchnerismo que paso de decir que “Río Cuarto es una isla” a realizar un discurso demagógico sobre la salud pública. Es que el discurso contrasta con la falta de respuesta a la demanda popular de medidas de protección.

El Frente de Izquierda, por intermedio de la acción del Partido Obrero, se pronunció por la suspensión de las elecciones. Guadalupe Fantín, candidata a intendenta por el FIT, tomó el planteo de la suspensión luego de que su partido (PTS) había presentado por escrito una posición en la que se buscaba la mediación de una comisión para decidir si se suspendían o no los comicios.

En tanto que nuestra candidata Eugenia Formia, en un comunicado, se pronunció abiertamente por suspender las elecciones, sosteniendo que “no corresponde ir a votar en menos de dos semanas, y más cuando sobran los plazos legales. El votar en estas condiciones da cuenta de una grave insensibilidad social”. El escrito presentado por el PTS en nombre del FIT se hizo cuando las tres fuerzas discutían una posición común, una apropiación que viola formas y acuerdos de la alianza.

La acción del PO está en reclamar todos los recursos y la atención en la defensa del pueblo de Río Cuarto.