Por el coronavirus se posterga la movilización autoconvocada en defensa de la movilidad jubilatoria del 18/3

Dada la situación de pandemia por el desarrollo del Coronavirus y la necesidad de evitar que golpee sobre trabajadores jubilados, resolvemos postergar la movilización convocada para el 18 de marzo frente al Congreso y en demás plazas del país, hasta que haya condiciones para realizarla.

No obstante, nuestra lucha en defensa de la movilidad jubilatoria es incondicional y seguirá por todos los medios a nuestro alcance.

En estos días hemos conocido que una comisión avanza en la revisión de los regímenes diferenciados que costaron luchas de un siglo de los trabajadores de distintas actividades. Al mismo tiempo se prepara un proyecto de ley de movilidad basado en la recaudación, según distintos medios de comunicación, lo que disociaría por completo nuestros haberes no sólo del salario en actividad sino de la evolución del costo de vida. Destacamos que la recaudación tiene que ver con aportes patronales que han sido sistemáticamente rebajados desde 1994, con el trabajo en negro, con las cifras no remunerativas, con los bajos salarios y con la evasión previsional.

Por lo tanto defendemos el 82% móvil, la reposición de aportes patronales y aquellos regímenes de trabajadores que lograron por insalubridad, riesgo, desgaste, etc. regímenes diferenciales.

Asimismo, nos oponemos a la política de las cajas complementarias, sean privadas o estatales, que solo reproducirían el nefasto régimen de las AFJPs que tanto daño hizo a todo el sistema jubilatorio.

Los 170 remedios gratuitos anunciados por el gobierno son un paliativo, pero no tienen que ver con el nivel de nuestros haberes que deben atender todos los gastos de nuestra vida cotidiana, cuya canasta básica está en $40.000 según la Defensoría de la Tercera Edad de CABA. Por otra parte llamamos a estar atentos a que para financiar la gratuidad de un grupo de remedios no se corten distintos programas sociales del PAMI, puesto que no está clara la fuente de financiamiento de la medida.

Por todo esto, llamamos a seguir sumando voluntades de jubilados al amparo presentado por la Defensoría de la Tercera Edad que conduce Eugenio Semino, a organizarnos para iniciar las causas judiciales individuales y abrir el más amplio debate en los barrios, en los sindicatos y centros de jubilados para defender la movilidad y el conjunto de nuestros derechos.

Las negociaciones con el FMI y con los acreedores internacionales han colocado la movilidad jubilatoria, los haberes, la edad, los regímenes especiales y la obra social en la agenda del ajuste y de los recortes.

Continuamos en medio de la "cuarentena" la organización para ganar las calles y luchar por:

* Defensa de la movilidad jubilatoria. Urgente restitución.

* Defensa de los regímenes especiales y de las cajas provinciales.

* 82% móvil para todos los trabajadores sobre el mejor sueldo.

* $40.000 de mínima equivalente a la canasta jubilatoria hoy.

* Por directorios electos de trabajadores y jubilados en el Pami y en Anses.

* Ampliación general de las prestaciones del Pami.

* Restitución de los aportes patronales. Trabajo en blanco y con el mejor convenio de todos los trabajadores.

*Vacunación gratuita para todos los jubilados de las gripes preexistentes al CorVid19. Provisión gratuita de barbijos y alcohol en gel.

*Ampliación drástica de la capacidad hospitalaria, de terapia intensiva y de internación de aislamiento, disponiendo partidas urgentes a partir de la cancelación del pago de los vencimientos de la deuda externa.

*Plata para los jubilados y trabajadores, no para el FMI

Plenario de Trabajadores Jubilados. CSC

Jubilados TV

Jubilados de Izquierda. ANCLA: MST

Jubilados del MTR. 12 de abril.