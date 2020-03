Chacabuco: presión popular liberó a 2 albañiles detenidos 

Estaban trabajando y fueron detenidos por las medidas de aislamiento.

En horas del mediodía y luego de una inmensa presión popular fueron liberados, este sábado 21, los dos albañiles (se desconocen sus identidades) que habían sido detenidos el día anterior por la Policía mientras estaban trabajando en una obra en construcción. El repudio masivo de la comunidad en diarios locales y redes sociales obligó al Intendente Víctor Aiola, radical, y sus funcionarios a dejar a los trabajadores en libertad. La policía local los había derivado esposados y encapuchados a la seccional de Chacabuco por "incumplir con la cuarentena obligatoria" y además les iniciaron una causa federal en el Juzgado de Junín.

Al igual que monotributistas, tercerizados y autónomos, los albañiles viven día a día. Obligados a trabajar por la patronal, se presentaron en la obra a cumplir con la jornada porque, como comentó la esposa de uno de ellos, "si no trabaja no comemos y en casa somos 4". Es decir, si no los mata el coronavirus los mata el hambre.

El intendente Aiola, en sintonía con el gobierno nacional de Fernández, no ofrece ninguna respuesta a esta enorme porción de la clase trabajadora (40% del país) que no puede darse el lujo de hacer "aislamiento solidario". Sólo tienen como respuesta la persecución policial y el reforzamiento del aparato represivo del Estado.

Desde el Partido Obrero de Chacabuco planteamos el fin de la persecución a los compañeros que salen obligados a trabajar. Exigimos al Estado Municipal, Provincial y Nacional un subsidio de emergencia de $30.000 para trabajadores en negro, monotributistas y desocupados. Reparto de bolsines de alimento y elementos de higiene.

Que el presupuesto se ponga al servicio de enfrentar esta Pandemia y no del pago de una deuda externa fraudulenta.