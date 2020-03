Chaco: aislando a los más pobres 

El gobierno de Chaco ha decidido aislar a los barrios de la zona sur de Resistencia, colocando montículos de tierra y piedras con la ayuda de camiones volcadores y la policía, en los pasos a los barrios, impidiendo a los vecinos el acceso a la salud y a la alimentación, ya que del otro lado de la avenida Soberanía no hay supermercados, farmacias y los centros de salud no tienen los elementos necesarios para garantizar la salubridad de los vecinos.

Los accesos que cerraron están ubicados en avenida Malvinas y pasaje Bertaca; Malvinas y calle 3; Malvinas y Hernandarias; Malvinas y Belgrano; Soberanía y San Martín; Soberanía y las Heras; Soberanía y calle 8; como así también las diferentes pasarelas peatonales ubicadas en las más de 30 cuadras que permiten los pasos a los barrios.

Es una clara estigmatización de la pobreza que se ha evidenciado en las cacerías llevadas a cabo por la policía en los barrios periféricos: balas de goma, golpizas y hacinamiento de los cientos de detenidos en comisarías colapsadas, con todos los riesgos de expandir el virus, que ello implica.



Es al revés, es el Estado el que debe garantizar la salud, la higiene y la alimentación de los vecinos, sobre todo teniendo en cuenta que muchos están trabajando en negro, son changarines y necesitan trabajar el día a día para garantizarse la alimentación. "La única respuesta que ha dado el gobierno es el bloqueo y la represión, es impresionante los sonidos de los disparos de itacas, los centros de salud están vaciados: no hay ni ibuprofeno. No pasa el recolector de basura, haciendo proliferar los basurales a cielo abierto. No hay comedores y la gente no sabe qué hacer frente a la falta de comida. Con estas medidas han aislado a los vecinos de todo y la situación es desesperante" comenta uno de los vecinos.

Pretenden tapar la pobreza y con ello ocultar la incapacidad de un Estado para dar respuestas urgentes a las miles de familias que no tienen ingresos.



Por ello, desde el Partido Obrero y el Polo Obrero, exigimos la inmediata liberación de todos los pasos peatonales y las calles de acceso a los barrios de la zona sur.

No queremos que conviertan a los barrios en guetos. La salida tiene que venir de la mano de brindar alimentación a los vecinos que la necesiten, inversión y más y mejores puestos sanitarios, que se garantice el agua potable y un seguro económico de $30.000 para quienes no tienen otro sustento, y la limpieza de basurales y descacharrización frente al avance del dengue.