Facebooklive de crisis mundial: la catástrofe que nos amenaza

Este jueves 26 de marzo se realizó una nueva edición del Facebook live que se viene emitiendo durante la cuarentena por la página del Partido Obrero. En esta oportunidad el tema que nos convocaba era una actualización sobre cómo afecta la pandemia a una economía mundial que ya venía mostrándose claramente debilitada.

Justamente una primera reflexión de las exposiciones que realizaron Pablo Heller, Carla Deiana y Guido Lapa, partía de caracterizar al mercado mundial como un cuerpo enfermo para entender por qué esta pandemia afecta tan gravemente las perspectivas económicas, permitiendo pronosticar el ingreso a una depresión en regla. Pandemias hubo antes y ninguna generó lo que está generando el corona virus.

La concurrencia a la charla demostró la comprensión común de que vivimos un momento excepcional y por lo tanto uno que es más necesario que nunca caracterizar el devenir de la crisis mundial para poder intervenir en ella. El planteo del control popular de la pandemia está a la orden del día, junto con otras propuestas de la izquierda revolucionaria que se prueban como las más lógicas para defender la salud de los trabajadores, la centralización del sistema de salud es solo una de ellas.

Las intervenciones destacaron las diferencias significativas entre la situación actual y la bancarrota del 2008, destacando la continuidad de la crisis capitalista y polemizando con quienes buscan presentar a la crisis como un rayo en un cielo sereno, luego de la supuesta recuperación de la crisis anterior. Pablo Heller marcó cómo la política llevada adelante por las principales potencias imperialistas agravó el cuadro general que estalla ahora.

Ocurre que China no podrá, de ninguna manera, jugar el papel de motor que desarrolló posterior a la quiebra de Lehman Brothers. El gigante asiático está creciendo al menor ritmo de los últimos treinta años y no va a ser ajeno a la depresión que está recién arrancando. La guerra comercial de la que forma parte se está agudizando con la evolución de la pandemia y las consecuencias de estos enfrentamientos no puede limitarse al terreno económico. Una de las preguntas de los asistentes apuntaba exactamente en ese sentido, la necesidad del capital de destruir fuerzas productivas a gran escala y la profundización de la tendencia a un enfrentamiento bélico como telón de fondo.

Otra pregunta que sirvió como disparador fue sobre la efectividad de las medidas tanto monetarias como fiscales que toman los Estados con el objetivo de evitar la catástrofe económica. El escepticismo se adueñó de los oradores al responder, describieron que no hay estimulo posible que pueda frenar esta situación que según la propia Angela Merkel es “el mayor desafío desde la segunda guerra mundial”. Se destacaron los análisis sobre el desbarajuste del sistema monetario mundial que colocan al oro como uno de los pocos refugios frente a una volatilidad que no tiene comparación en la historia del capitalismo.

La deuda externa se hizo presente en la charla, para completar un panorama mundial que presenta record históricos en materia tanto de deuda corporativa como soberana. Las recientes declaraciones del FMI y del Banco Mundial en relación a la suspensión del pago muestran por un lado un reconocimiento de la inviabilidad de enfrentar la pandemia pagando deudas y por otro lado como una suspensión puede ser compatible con un rescate al capital, dado que la sugerencia es para que esos fondos se destinen a salvar a las corporaciones locales.

Finalmente, el papel que juega la clase obrera en este contexto fue otro de los temas abordados, partiendo de la precariedad laboral que es un fenómeno ampliamente extendido en todo el mundo, pasando por la situación desesperante de los desocupados y llegando a las manifestaciones populares que se están desarrollando en diversos países como Brasil o la huelga general en Italia. Quedó claro luego de las intervenciones que sólo los trabajadores podemos enfrentar esta pandemia con un verdadero programa de salida que no condene a las enormes mayorías de la humanidad a una masacre sanitaria o armamentística. La prohibición de los despidos y las suspensiones, la paralización de toda actividad que no sea esencial, el seguro de desempleo de $30.000 o la nacionalización del sistema sanitario son apenas una parte de él.