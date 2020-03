El gobierno de Neuquén pretende salir de la crisis sanitaria con trabajo gratuito

El programa “Ayudémonos” pretende agravar la crisis sanitaria sin dar respuestas concretas a las demandas de lxs trabajadorxs.

En los últimos días el gobierno de Neuquén ha difundido un programa “Ayudémonos”, como herramienta colaborativa para generar una “red de ayuda solidaria” en el marco de la pandemia, que se implementa a través de una de una página web y un número de teléfono. El voluntariado, en este caso, implica el desarrollo de actividades en la salud, logística y seguridad, en medio de la pandemia.

Este llamado se hace en concordancia con los distintos gobiernos para que estudiantes, y la población en general, se establezcan como mano de obra gratuita y precaria, exponiendo a estos mismos a situaciones de riesgo. Mientras que el Estado debería garantizar no solo las condiciones y equipamiento correspondiente a fin de sostener la salubridad e higiene, impidiendo que ellxs mismos se conviertan en factor de trasmisión de la enfermedad, sino también que las mismas se realicen bajo la contratación correspondiente, con salario y derechos laborales y cobertura médica. A su vez, el programa oculta la responsabilidad del Estado de tomar medidas extraordinarias e integrales para enfrentar la propagación del virus.

En esta línea, varias agrupaciones estudiantiles, se han sumado al llamado a “voluntarixs”, que no es más que una subordinación a la política del gobierno.

No debe confundirse la actitud solidaria del movimiento estudiantil, que históricamente ha tenido frente a la comunidad, con el embuste de la precarización y el trabajo gratuito a través del voluntariado.

En el contexto de la pandemia, la población no puede ser un paliativo para el sistema de salud en colapso. Es por eso que hacemos propio el reclamo de los trabajadores de la salud, por la contratación de personal capacitado y el aumento del plantel, incorporando más personal con los salarios correspondientes y bajo convenio, como también el pase a planta de todxs los residentes del último año que no cuentan con una estabilidad laboral al finalizar su especialización. Es necesario el salario para miles de concurrentes de todo el país que en muchos casos no forman parte de los equipos de salud para combatir la propagación del virus porque no tienen seguro y condiciones que los amparen. El planteo del voluntariado choca con el desarrollo de estas exigencias.

El gobierno maquilla estas responsabilidades con el programa “Ayudémonos”, mientras logra la aprobación de la llamada “Ley de Emergencia” que sólo implica más endeudamiento y el reforzamiento del aparato represivo. No se puede esperar más de una política que ha defendido bochornosamente el pago de la deuda dándole la espalda a los reclamos de lxs trabajadorxs que hoy se vuelven más urgentes que nunca.

Es evidente la necesidad de exigir medidas integrales al Estado para hacerle frente a la pandemia, como es la centralización del sistema de salud, incluyendo la salud privada; la triplicación del presupuesto en salud y los insumos necesarios en todas las aéreas; la incorporación de todo el personal sanitario bajo salario igual a la canasta básica y convenio laboral; la prohibición de despidos y suspensiones; las licencias con goce de haberes para lxs trabajadorxs de actividades no esenciales; el seguro al parado de $30.000; la provisión masiva de los test de detección temprana para la propagación de virus; la distribución de kits de higiene y el reforzamiento de asistencia en los comedores. Medidas por las que luchamos desde la UJS y Partido Obrero en el Frente de Izquierda.