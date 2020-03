Romina Del Plá reclamó respuestas al ministro Trotta en la Comisión de Educación

En un panorama de una agudización de los problemas de la educación y la docencia, se reunió de manera virtual la Comisión de Educación de Diputados con la participación del ministro Trotta.

Ayer se llevó adelante la primera reunión de comisión de Diputados de manera virtual. Fue la de Educación, uno de los temas candentes de la situación actual tras la suspensión de clases por la pandemia del coronavirus.

La reunión, que contó con la participación del ministro Nicolás Trotta, fue elogiada por todos los legisladores. Sin embargo, no adoptó ninguna resolución, es decir que no puso fin a la suspensión de la actividad del parlamento que evita que se discutan los reclamos populares ante la cuarentena y la crisis sanitaria.

La discusión fue abierta con una presentación a cargo de Trotta del plan “Seguimos Educando”, que consiste en la difusión de contenidos a través de plataformas virtuales, televisión, ediciones radiales y la publicación de millones de cuadernillos de trabajos prácticos para que los y las estudiantes trabajen en sus casas sobre determinados contenidos. El Ministro planteó que sería “la escolarización de los días de la cuarentena” y la contención de niños, niñas y adolescentes.

Sin embargo, prácticamente todos los diputados que intervinieron señalaron las enormes dificultades y desigualdades que se presentan para que la comunidad educativa acceda a estas modalidades.

Hugo Yasky, secretario general de la CTA de los Trabajadores y ex secretario general de Ctera, eludió en su intervención aludir a las condiciones agobiantes de trabajo, la crisis edilicia y los problemas salariales de la docencia. Se dedicó a felicitar al Ministro, llamó a los docentes a redoblar su acción solidaria y promovió la integración a los comités de crisis con el gobierno -es decir, la estatización de los reclamos docentes. Habló de la crítica situación de 16.000 docentes y 150.000 alumnos de los planes Fines, pero no precisó ningún reclamo a pesar de que ni cobran ni están nombrados. No exigió que se paguen los salarios adeudados a los docentes de Chubut. Por último, anunció que realizarían una presentación en el Ministerio de Trabajo para que se considere accidente de trabajo cualquier inconveniente relacionado con la pandemia.

La diputada del Partido Obrero en el Frente de Izquierda y secretaria general de Suteba Matanza, Romina Del Plá planteó que la educación ha ingresado a esta pandemia en un cuadro de agudo deterioro por las sistemáticas políticas de ajuste, que aún se mantienen, y que el sistema educativo saldrá peor que antes de esta situación. Detalló además una serie de problemáticas y denuncias que fueron recogidas de consultas a la base docente y de los reclamos de las seccionales sindicales conducidas por la Multicolor.

Del Plá sostuvo frente a Trotta que no está garantizado el cobro en tiempo y forma de los salarios de miles de docentes, y reclamó la que el Ministerio mantenga la continuidad salarial de todos los docentes suplentes y provisionales que no pudieron tomar cargos por la anulación de los concursos y actos públicos. Además reclamó que el Estado nacional se responsabilice por la situación de Chubut.

También denunció que se están violando las negociaciones paritarias porque la mayoría de las jurisdicciones no cumple los acuerdos pactados o congela la discusión salarial, una situación agravada por la decisión de Educación de la Nación de no respetar la cláusula gatillo correspondiente al final de la paritaria 2019 de los docentes universitarios.

Se refirió además a la profundización, en el marco de esta emergencia, de la precariedad laboral que sufren los docentes de las modalidades de Fines, Coas y demás formatos de esta naturaleza, reclamando que se les paguen sus salarios y proceder a su nombramiento y la correspondiente integración a las condiciones laborales del Estatuto Docente.

Reclamó la finalización y la extensión de las obras de infraestructura en las escuelas, enfatizando en garantizar condiciones de salubridad, hoy críticas por la ausencia de agua, jabón, lavandina, alcohol en gel y demás cuestiones elementales. Pidió a su vez establecer una cobertura alimentaria universal, con las condiciones proteicas que corresponden, no sólo para los que están anotados en comedor escolar sino para el conjunto de la matrícula, garantizado por medio de personal especializado.

Del Plá sostuvo también que a pesar del esfuerzo que están realizando los docentes para garantizar la continuidad pedagógica, no puede igualarse a la educación que brinda la escuela. Denunció además que la contradicción de cerrar las aulas pero declarar al mismo tiempo el carácter esencial de la educación tiene por único objetivo avanzar contra los derechos laborales de los docentes, que al mismo tiempo también son víctimas del coronavirus

La diputada del FIT concluyó señalando que para que estos postulados puedan llevarse adelante hay que volcar los recursos presupuestarios que en estos momentos se niegan mientras solo en esta semana se pagaron 250 millones de dólares de deuda externa.

Trotta no ofreció solución a ninguno de estos problemas planteados, pero debió reconocer –retrocediendo de sus palabras iniciales- que no hay claridad sobre cómo continuará el ciclo lectivo, que lo que se realice en el período de cuarentena no podrá evaluarse ni ser considerado parte de una real continuidad pedagógica, y que a las desigualdades presentes en los hogares se le suma que sólo un 40% de las escuelas que abarca a un 60% en la matrícula tienen conectividad para realizar actividades educativas de manera virtual.

Queda en manos de la docencia, y de los sindicatos y seccionales independientes y combativas, imponer estas necesidades básicas por la vía de la lucha.