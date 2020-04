Río Negro: la demagogia gubernamental contra los salarios

Los funcionarios de Juntos Somos Río Negro han anunciado por todos los medios que donaran el 30% de sus sueldos. La iniciativa es un embuste mayúsculo, dado que vienen de adjudicarse por decreto a principio de año un aumento del 40%, sobre una base de ingresos obscenos y que superan holgadamente los salarios de cualquier docente o trabajador estatal. Asimismo no han renunciado a sus gastos por representación o viáticos.

La intención de estos funcionarios es ocultar su responsabilidad por la desfinanciación de la salud y educación públicas, la imposición de bajos salarios a los estatales y al conjunto de la población, un 40% de trabajadores en negro y precarizados y también que siguen con el pago de millones de la deuda millonaria en dólares con recursos provinciales.

Por otro lado, la hipocresía de los funcionarios, que vienen con el discurso del esfuerzo compartido, pretende preparar las condiciones para impedir por todos los medios la recomposición salarial que necesitamos los trabajadores ante una inflación y suba de precios imparable.

Los trabajadores y la población estamos pagando la crisis del coronavirus

Asistimos aun agravamiento de nuestras condiciones de vida por la suba de precios diaria. No solo por la compra en mercados de cercanía por las restricciones de circulación, sino porque en las grandes cadenas de supermercados también se vienen incrementado sin control los productos básicos como la carne, leche o verduras. El acuerdo salarial a la baja impulsado por la conducción Azul-Arancibia, sin indexación por Índice de Precios al Consumidor de la Patagonia, sin ninguna cláusula de incremento, más la pérdida salarial de arrastre del año pasado han resultado un desastre para las familias docentes.

El conjunto de la docencia ha respondido a l apandemia como el resto de la clase obrera con enorme compromiso y solidaridad con las y los alumnos y la comunidad educativa. No solo siguiendo con las tareas de continuidad pedagógica sin recursos ni apoyo estatal, el Ministerio solo ha puesto a disposición un sitio que es un refrito de la página Educar, sino que además interviene en el reparto de bolsones alimentarios a riesgo de ser detenidas por las restricciones de circulación y contraer el virus al exponerse ante un grupo importante de personas.

La lucha por el salario es ahora

El conjunto de las centrales sindicales y el gremio UnTER Central no han dado aviso de reacción ante el empobrecimiento de las familias docentes. A diferencia de este inmovilismo cómplice, en cada escuela y colegio venimos deliberando a diario para organizar clases o dar apoyo y aliento para superar colectivamente la crisis. Desde Tribuna Docente planteamos que hay que promover la más amplia deliberación a partir de reuniones y plenarios virtuales que organicen la lucha en defensa de los salarios y de los puestos de trabajo, exigiendo una recomposición para recuperar el poder adquisitivo perdido y la realización inmediata de asambleas de cargos, $30.000 a cada docente que haya cesado al 10 de febrero y que no haya podido tomar cargo en las asambleas. De igual manera exigimos que no se le de baja como beneficiario de la obra social IProSS a ningún compañero y compañera.