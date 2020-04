Córdoba: trabajadores que viven del turismo en emergencia

Con el trabajo relacionado al turismo parado, la realidad de las y los trabajadores de Villa General Belgrano es apremiante. La población trabajadora no cuenta con los recursos para afrontar la cuarentena y aislamiento obligatorio, porque tiene un ingreso, directa o indirectamente, dependiente del turismo. Esta situación golpea fuerte una región en toda la zona.

Las y los trabajadores de la región conocemos cómo es el comportamiento del negocio turístico: cuando hay buena temporada los inversores cabañeros, hoteleros, los comerciantes en general obtienen muy buenas ganancias y el pueblo trabajador puede conseguir una changa. Pero cuando las temporadas no son buenas, las ganancias son menores y quienes invirtieron verán menguar sus ganancias; negociarán los impuestos y cerrarán sus puertas, pero no pierden su capital.

En la zona, la temporada turística de este año tuvo una ocupación en promedio del 88%. Un incremento superior al del año pasado. Tras el parate producto de la cuarentena muchos de los empresarios están haciendo lobby político para conseguir eximiciones impositivas de todo tipo, cuando hicieron ganancias para afrontar la pandemia. El resto del pueblo que no tiene más que su fuerza de trabajo ve como peligran las condiciones elementales de vida, dificultándose su subsistencia.

El municipio y la necesidad de una intervención popular

Históricamente las gestiones municipales pasadas y presentes siguen apostando a no diversificar la economía del pueblo. Poniendo todos los recursos en la misma canasta que adornan, maquillan, bachean y controlan que es el espacio público del centro, donde es fuerte el movimiento económico, mientras que las periferias quedan relegadas. Los servicios y actividades que no tienen relación directa con el turismo se ven rezagados, como por ejemplo la educación y salud. Estos derechos no son tenidos en cuenta por las gestiones que van pasando.

Frente a la situación de crisis actual, la clase trabajadora debe intervenir. Tener al frente del Estado a gerentes y/o empresarios es someterse a la caridad en tiempos de crisis, en vez de la búsqueda de salidas que garanticen los derechos que el Estado debe cumplir y hacer cumplir.

Los gerentes en el gobierno retrasan y, aún más, impiden el desarrollo y organización de las y los trabajadores, por eso acuerdan con la burocracia sindical, para que esta se amolde a cada gestión. De esa forma logran imponer condiciones de precarización y sueldos de hambre para quienes trabajan en la municipalidad.

El valle de Calamuchita que vive de su trabajo merece un presente y un futuro mejor, y por lo tanto no puede pagar los costos de una crisis política, económica y sanitaria. Por eso es necesario poner en marcha un plan que parta de garantizar los ingresos para hacer frente a la cuarentena. Esto como parte de la defensa del trabajo del conjunto del pueblo. En ese sentido, la prohibición de despidos debe ser garantizada, con goce de sueldo

También planteamos que se ponga en marcha programas de capacitación para jóvenes e incluyan prácticas laborales que no sean mano de obra barata para el empresariado, sino que sirvan para forjar experiencias reales laborales.

Proponemos que hasta tanto no tengan estabilidad laboral, se apoye a los sectores de la economía informal para que puedan acceder a los derechos elementales de salud y puntos donde puedan comercializar sus productos y servicios.

Que organice junto a comisiones vecinales y de trabajadores espacios para la creación de huertas comunitarias para así garantizar alimento fresco para las familias que participen de ellas.