Santa Cruz: las mineras suspenden el aislamiento de los trabajadores para exportar oro 

Alicia Kirchner actúa como lobbista de las mineras.

Las empresas mineras han resistido de varias formas formar parte de la suspensión de sus actividades con motivo del aislamiento obligatorio en curso. Cerro Moro siguió procesando mineral hasta el 31 de marzo; en Don Nicolás fue la resistencia del personal la que llevó a parar la producción; en Triton hicieron subir a trabajadores “voluntarios”; en Cerro Negro, la más grande, hasta el personal que se encuentra fuera de convenio reclamó y la planta fue cerrada por completo. En Cerro Vanguardia, donde hay un caso confirmado de un trabajador contagiado con Covid-19, un turno completo quedó varado en la mina varios días.

Ahora, a partir del viernes 3 de abril vuelven a funcionar a toda máquina, cosa que lograron después de intensas gestiones para ser incluidas dentro de las industrias consideradas esenciales. La llamada “producción mínima” que es un eufemismo para encubrir la puesta en marcha a pleno de los establecimientos. Los permisos que han recibido las empresas para retomar el trabajo no ponen límites de cantidad de personal. Varias empresas anuncian que más de la mitad del personal está convocado a los yacimientos. La propia gobernadora Alicia Kircner había realizado el reclamo de las empresas mineras a Alberto Fernández, en una teleconferencia con los gerentes de los seis mayores emprendimientos que funcionan en Santa Cruz. El Comité de Emergencia provincial aprobó los protocolos. El gobierno provincial es el principal lobbista de los intereses de las mineras más grandes del mundo (como Newmont) en Santa Cruz. A cambio recibe migajas de regalías.

Pero no se trata de actividades esenciales para el funcionamiento de la industria de la alimentación o cuestiones asociadas a la salud de la población, sino la exportación de oro y plata. Lo único esencial que está en juego es que las empresas mineras no se quieren perder la oportunidad de aprovechar el alza extraordinaria del valor de la onza de oro que ha tocado los u$s 1.700 y no baja de 1.600 en el mercado internacional, como una consecuencia de la crisis.

La agrupación de trabajadores de la minería 27 de julio viene denunciando la negligencia de las empresas y el colaboracionismo de la conducción de la Asociación Obrera Minera que acompañó las decisiones de las empresas mineras y el Gobierno provincial durante todo el proceso. Ahora, dejó trascender el acuerdo firmado para las actividades de cal y piedra (que no se aplica en la minería metalífera) por el cual aceptan que los trabajadores en cuarentena cobren solo el 70 % del salario. 27 de julio plantea que mientras dure el aislamiento solo se trabaje en guardias mínimas para asegurar que no se inunden las galerías o no se produzca un deterioro de las instalaciones en la parada, que el salario en licencia se cobre completo y se formen comités de emergencia con participación de delegados electos a tal fin en cada yacimiento para controlar las medidas de higiene y seguridad.