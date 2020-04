Plenario de Delegados Nacionales de ATE Córdoba: los reclamos de las bases necesitan una salida a la crisis

El 3 de abril se realizó un Plenario de Delegados Nacionales de ATE Córdoba convocado por el CDP provincial que debía abordar la situación de lxs trabajadorxs estatales ante la pandemia y un planteo de salida. En su discurso de apertura el secretario general Federico Giuliani dio un enérgico discurso contra los bancos y empresarios, denunciando la deuda y la miseria social. Al llegar a la hora de las resoluciones, estas solo rondaron en el planteo de estructurar ATE en distintos lugares de trabajo avanzando en más afiliaciones. Lejos de un programa y un plan de intervención de los trabajadores estatales frente a la crisis.

Lxs estatales nacionales están sufriendo en toda la provincia la falta de recursos y de personal para afrontar la pandemia. En Hemoderivados, por ejemplo, la planta que actualmente está trabajando para la gran tarea de desarrollar una gammaglobulina anti Covid 19 para tratar la enfermedad no alcanza, lo que genera una sobreexplotación del personal. Además, mientras en las góndolas los precios suben sin control, tenemos salarios de estatalxs congelados desde el año pasado como en el INTI a la vez que el monotributo crecio un 51%, o el caso de lxs no docentes y docentes universitarios que se nos ha desconocido la cláusula gatillo del acta acuerdo firmada en octubre y se firmó una paritaria a espaldas de los trabajadores. Ni hablar de los cientos de despedidxs que siguen peleando por su reincorporación como en SENASA, FaDEA, Fabricaciones Militares, etc. Como podemos ver, los reclamos y derechos vulnerados de lxs estatales son muchos y demandan que el sindicato se ponga en pie para enfrentar las políticas del gobierno nacional contra los trabajadores.

El desfasaje entre el discurso de Giuliani y las resoluciones no es casualidad: tiene de trasfondo su apoyo al gobierno nacional –que acaba de pagar $250 millones de dólares de deuda en plena pandemia-. Pero también desnuda su adhesión al gobierno provincial de Schiaretti que ataca a los estatales con el planteo de recorte salarial y el pago con cuasimonedas, mientras mantiene el 60% de lxs trabajadorxs precarizadxs. Esta falta de independencia política es cara para quienes ven como sus condiciones de vida se deterioran día a día.

Desde La Naranja intervenimos planteando la necesidad de establecer un programa y un plan de acción que unifique al conjunto de los estatales: comités de higiene y salubridad por lugar de trabajo para batallar por los recursos necesarios contra el coronavirus; en defensa del salario: reapertura de paritarias, ningún estatal debajo de la línea de pobreza; reincorporación de todos los despedidos y pase a planta permanente; junto al Fuera el FMI, no pago de la deuda y un impuesto regresivo a las grandes ganancias.

El 7 de abril sesionó por medio virtuales el plenario nacional de Tribuna Estatal con representantes de 11 provincias, el cual votó un programa y campañas en este sentido partiendo de la reincorporación de los despedidos de YCRT en Santa Cruz, de DGCyE y en Vialidad en provincia de Buenos Aires, el contraste no podía ser mayor.

Sigamos el camino de los compañeros del INTI que con la asamblea y un plan de acción lograron la reincorporación de todos los despedidos. Pongamos en pie los lugares de trabajo con asambleas y reuniones que nutran a este programa de todas las reivindicaciones particulares y vamos a un nuevo plenario general para sacar un plan de acción contra la crisis. Vamos por una intervención de los estatales independiente del gobierno, es la única manera de poner al frente nuestros reclamos y defender sin condiciones los intereses de los trabajadores.Marcelo da Vila