“El gobierno no le habló a los trabajadores que sufren despidos y suspensiones”

Néstor Pitrola en el programa “Nada Personal” sobre los anuncios de Alberto Fernández.

El viernes 10, una hora después de concluidos los anuncios del gobierno nacional respecto a la continuidad del aislamiento obligatorio, Néstor Pitrola participó de un debate en el programa televisivo Nada Personal, donde explicó el punto de vista del Partido Obrero.

Pitrola recogió la consulta de la periodista Viviana Canosa y sostuvo que “da la impresión que el Presidente no le habla a los trabajadores que sufren despidos por miles. Porque no se cumple el decreto presidencial, hay centenares de despidos en todos lados. Tampoco se cumple el pago de la integralidad de los salarios. Hay suspensiones al 50%, al 40%, descuentos salariales del 60%; lo que a cada empresario le parece. La prohibición de despidos tiene que ser más profunda, como fue la que ellos votaron cuando gobernaba Macri -que luego la vetó”.

Respecto a la pregunta de qué hacer con las empresas que despiden o no tienen recursos para pagar los salarios, Pitrola explicó que “las empresas deben abrir los libros. Hay que ver la espalda económica con la que cuentan: las ganancias, el stock, las cuentas en el exterior. Eso el Estado no lo controla. Si no tienen condiciones, el Estado debe asumir la nómina salarial. A las Pymes les ofrecen anotarse en fila para recibir plata del Anses, lo que no corresponde porque es la plata de los jubilados. A las grandes empresas les ofrecen créditos al 30%, que no funcionan porque por un lado no tiene garantías, el Banco Central no presta y las empresas no lo quieren tomar. Entonces despiden. El gobierno es rehén de los grupos económicos, como ha pasado con la salud”.

El dirigente del PO también se refirió a la situación en los barrios más pobres, asegurando que “son prácticamente ghettos”. “El asilamiento comunitario es que se queden adentro del barrio todos los pobres, encerrados. Eso es una bomba de tiempo. Ahí es donde tiene que haber alimento, asistencia. Los $10.000 no le llegaron a nadie. Hay doce millones de personas anotadas que no tienen un sustento para vivir porque están en negro, son desocupados, trabajadoras domésticas, entre otras ocupaciones en condiciones precarias”.

Otro aspecto que planteó fue en relación con la reorganización industrial para satisfacer las necesidades de elementos para el funcionamiento del sistema sanitario y la provisión de productos de higiene para los lugares de trabajo de actividades esenciales. “El mundo está en una depresión económica y han estallado los sistemas sanitarios, Francia no tiene ni barbijos pero no ha puesto la industria textil a producir barbijos. Se podría hacer acá, pero no lo han hecho. Hay que avanzar en una reorganización industrial. Lo mismo respecto con respiradores: en Nueva York, donde hay 37.500 y son 20 millones de habitantes, están colapsados; acá hay 1.200 y el doble de población”.

Sobre la cuestión del impuesto a las grandes fortunas, Pitrola contrastó que “nosotros hemos planteado el no pago de la deuda. Es el mejor impuesto: golpeas al capital financiero, a los más poderosos, a los tenedores de bonos. Además, es una deuda usuraria que siguen pagando religiosamente. El impuesto a las grandes fortunas es fundamental, pero debe ser progresivo. El impuesto de Bienes Personales termina siendo monedas que gravan a la clase media, porque Bulgheroni, Eukenian, Paolo Rocca tienen sus tenencias en paquetes accionarios y tienen empresas de reserva de valor para no tener patrimonio personal. No tienen nada a su nombre, tienen empresas para encubrirlo. Quiero ver un impuesto a las grandes fortunas y grandes rentas”.

Por último, Pitrola se refirió al tema de los pagos de sobreprecios del Ministerio de Desarrollo y denunció que se trata de los mismos intermediarios que estaban con la ex ministra de Macri, Carolina Stanley. “Son cinco empresas constituidas para vender al Estado, es de locos. ¿Por qué no se le compra al ingenio azucarero? ¿A las alimenticias? Son intermediarias para venderle al Estado, es un negociado por definición”.