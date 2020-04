Córdoba: rechazamos las mentiras de Cadena 3

El Comité Ejecutivo del Partído Obrero de Córdoba debió emitir un comunicado, que reproducimos a continuación, ante títulos publicados por el portal de noticias de Cadena 3 (uno de los medios de comunicación más extendido en el país, a través de su servicio de radio) en el cual se acusa al Partido y al Polo Obrero de la intención de quebrar la cuarentena y llamando a reprimir a nuestra organización. Reproducimos el comunicado del PO, el audio de Cadena 3 y la falsa noticia:

Comunicado del PO de Córdoba

El Partido Obrero defiende la cuarentena, los que la violan son las patronales y los gobiernos

El Comité Ejecutivo del Partido Obrero rechaza los títulos falsos publicados por el Portal de noticias Cadena 3 en el día de la fecha, que abordando una entrevista al dirigente nacional del Partido Obrero, Néstor Pitrola, afirman que el “El Polo Obrero amenaza con movilizaciones en cuarentena”, agregando en los comentarios que “los guarden a todos”.

El titular de Cadena 3, con muy mala intención, tergiversa por completo el carácter de la nota. Pretende colocar al Partido Obrero y al Polo Obrero en el lugar de infractores de la cuarentena en momentos en que crecen las alarmas por la detección de transmisión comunitaria del virus en Santa Isabel, Alta Gracia y Saldan. La realidad es diametralmente opuesta. Desde nuestra organización y la banca en la Legislatura, en el primer momento de la cuarentena, denunciamos el incumpliendo patronal y reclamamos al gobierno nacional y provincial las medidas urgentes para que se garantice. Lejos de obtener respuestas, nos encontramos ante una Legislatura cerrada en una posición arbitraria favorable a los despidos y atropellos patronales.

También tuvimos como respuesta una serie de decretos y resoluciones de los gobiernos nacional y provincial que no hacen más que atentar contra la cuarentena, para favorecer las ganancias de las patronales.

Resulta llamativo un titular que no refleja en absoluto la lucha de nuestra organización piquetera contra la pandemia. No recoge la batalla que libramos junto a la docencia para la suspensión de las clases, las numerosas presentaciones realizadas para la entrega gratuita de kits antisépticos y de desinfección del hogar, para que se tomen medidas urgentes contra el dengue, que ya es un flagelo en los barrios, y por los módulos alimentarios ante las limitaciones del Paicor. Durante la cuarentena nuestra defensa de los sectores más postergados y golpeados por la desocupación y la pobreza no ceso jamás. En Córdoba crecen los despidos, los recortes salariales, poblaciones hacinadas no cuentan con condiciones básicas de higiene y salubridad como el agua potable. Ese escenario no es el de un Estado presente, se trata de un Estado ausente por años porque se gobierna para clase capitalista. Un gobierno que paga la deuda usuraria con el hambre del pueblo y la devastación del sistema de salud pública cuyas consecuencias saltan a la vista. Los que amenazan y atentan contra la cuarentena son los gobiernos, no los trabajadores ocupados y desocupados que se organizan contra está barbarie.

Lejos de crear noticias falsas, como esta que denunciamos, Cadena 3 debería informar los miles y miles de casos donde no se cumple la cuarentena actualmente por imposición de las patronales y complicidad del gobierno. O también las miles de familias que no pueden hacer cuarentena porque no tienen para comer. O la grave situación de los hospitales donde el gobierno no garantiza condiciones mínimas de higiene y seguridad. Todas esas situaciones, por el contrario, son ampliamente denunciadas y difundidas en Prensa Obrera, que ha crecido notablemente en los últimos tiempos.

La noticia falsa y el pedido de represión tiene un objetivo claro: Regimentar, atacar y perseguir a los sectores más expuestos ante la pandemia que reclaman ante las políticas oficiales. Desde el Comité Ejecutivo del Partido Obrero de Córdoba, juntamente con la Mesa Regional del Polo Obrero-Córdoba y la bancada del PO-FIT, rechazamos la persecución política que configura este tipo de titulares y reclamamos el derecho a réplica a Cadena 3.

Por el Comité Ejecutivo del Partido Obrero Córdoba:

Soledad Díaz García (Legisladora del FIT)

Emanuel Berardo (Dirigente nacional del Polo Obrero)