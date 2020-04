Córdoba: audio policial desmiente a Schiaretti

Reconocen falta de elementos de prevención y se preparan para recoger cadáveres.

En un audio que circula por las redes sociales, un jefe policial (comisario mayor) instruye a agentes de la policía provincial de cómo actuar en el retiro de cadáveres. En el testimonio se da cuenta de que no hay ni habrá insumos para hacer frente a la pandemia, y que “muchos que están falleciendo de neumonía y no los están hoy hisopando, por lo tanto el protocolo dice que hoy son sospechas de Covid-19”. El audio da cuenta de una preparación para un escenario que no coincide con el discurso del gobierno provincial.

En el audio se habla de un protocolo de acción de cómo retirar a los muertos y que “se han manejado tres escenarios, un escenario controlado, uno de crisis, y uno descontrolado, y ustedes van a tener que dar la solución”. También da cuenta de que “los muertos se van a presentar en 5 o 6 lugares, tenemos domicilio, vía pública, geriátricos, hospitales, hospitales privados”.

En el audio se comenta que se están tomando medidas en el orden judicial para atender la crisis. Al respecto se menciona: “Hoy funciona una fiscalía de óbitos, para que la fiscalía de Córdoba dé la importancia de que haya una la fiscalía netamente de óbitos es porque esto es un tema importante, es porque las muertes van a suceder, sino hay que ver lo que está sucediendo en Ecuador (…) Esa persona tiene nombre y apellido, esa persona tiene que tener un certificado de defunción en la parte de la bolsa que le vamos a mostrar”.

“El epidemiólogo de Córdoba nos dijo que el choque es inminente, solo resta ver si hay un volantazo para ver si chocamos de costado o chocamos de frente; policía va a llegar en primer término ante un caso de una muerte, o el familiar lo va llamar, policía no va a entrar va a tener cercado para que llegue bombero voluntario o llegue el bombero de la policía, hay que empezar a trabajar”, se señala en la intervención filtrada.

También en el mencionado testimonio se coincide con una denuncia que vienen realizando trabajadores de la salud, e incluso cancela posibilidad de que los pedidos de insumos sean respondidos positivamente: “No hay insumos suficientes, no va a haber insumos suficientes, a donde yo no maneje este protocolo, o no siga las instrucciones voy a usar un par de guantes que después no lo voy a tener, por desconocimiento, por temor, temor que nos decía la enfermera del Rawson: mayor usted sabe que no estoy en capacidad”.

Por si faltaba algo se agrega una hipótesis: "Hay un número más o menos que puede llegar a ser de 30 mil contagiados que están dando vueltas”. Lo que lleva a reafirmar que “los cadáveres van a aparecer, y el cadáver tiene nombre y apellido, y el cadáver tiene que ser trabajado con responsabilidad, esto para el manejo de cadáveres es un arma letal… Esta pandemia tiene fecha de inicio y no de finalización, nosotros creamos un centro logístico de manejo de óbitos en Córdoba para dejar de funcionar en octubre”.

Algunos de los ejes establecidos por el protocolo coinciden con lo expresado en una nota publicada en el medio “En redacción” el día 7 de abril, en la que se cuenta de la tarea del ejército en el traslado, y de la aceptación de la comunidad musulmana y judía para cremar a las víctimas.

En la nota mencionada, una fuente del gobierno provincial dice que “quedó ´muy conforme´ con el protocolo. Estamos muy holgados para hacerle frente a la situación”, fue la expresión que usó una fuente que participó de la comisión de Óbito, dirigida por Antonio Caravello, subdirector hospitalario de la Municipalidad de Córdoba. El protocolo, diseñado por el COE (Centro de Operaciones de Emergencia), es “tomado como ejemplo para el Gobierno Nacional”.

El audio filtrado da cuenta de un protocolo para responder a una cantidad de muertes de proporciones, tendrá una veracidad que se irá corroborando con los hechos. De momento tenemos que se proyectan cavar miles de tumbas, que se están realizando medidas para incrementar la capacidad de crematorios, la preparación de las fuerzas de seguridad para retirar cadáveres.

Es necesario que se responda a los reclamos de las y los trabajadores de la salud, que se realicen test masivos a los efectos de impedir que las personas enfermas asintomáticas propaguen la enfermedad, que se garanticen los recursos para efectivizar la cuarentena, a la vez que se termine con todas las faltas de higiene y seguridad por parte de las patronales en los lugares de trabajo, en donde está más vigente que nunca la puesta en pie de comités de salubridad, para que se establezca un control popular de la cuarentena.