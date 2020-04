El dólar arriba de los 100 pesos

Durante la jornada del martes 14, el dólar contado con liquidación cotizó a 114 pesos y el dólar Bolsa se negociaba a 107. De esta manera, a pesar del cepo cambiario y de la cuarentena obligatoria en todo el país (con sus consecuentes restricciones la actividad bancaria), la brecha cambiaria con la cotización oficial se ubicó por encima del 60%, lo que no es otra cosa que una expresión de la presión devaluatoria de “los mercados”.

Lo que ocurre es que la emisión monetaria no fue efectuada por el gobierno nacional para hacer frente a la pandemia, sino para pagar gran parte de los vencimientos de la deuda en pesos y de las Leliqs. Esos pesos en manos de los bancos y de especuladores se pasan en línea recta al dólar, por la caída de las tasas de interés locales, cuando el país está al borde del default. La consultora Ecolatina afirma que la corrida hacia el contado con liqui es porque el mercado se anticipa a una emisión de 500.000 millones de pesos para pagar deuda con privados en el año (25% de la base monetaria), por el compromiso de Alberto Fernández de cumplir los compromisos en pesos (Clarín, 14/4). Esos mismos bancos se niegan a aumentar sus depósitos a plazo fijo porque no quieren prestar dinero a tasas que no sean usurarias, más en un cuadro de alto riesgo de incobrabilidad.

Es decir que el gobierno está financiando la fuga de capitales. Nuevamente, Alberto Fernández hace lo contrario a aquella promesa de que “entre los bancos y los jubilados, elegía a los jubilados”. Más aún, es con la plata de la Anses que se lubrica el rescate de la deuda en pesos, mientras congelan la movilidad a millones de jubilados, para que la patria financiera siga haciendo sus negocios.

Esta fuga de capitales es un denominador común en todos los países emergentes. Estos países registraron en marzo un récord histórico en la salida de capitales, que ascendió a 83.000 millones de dólares. Según los pronósticos del Institute of International Finance (que representa a la gran banca internacional) “para muchos emergentes, las entradas más débiles significarán que no podrán ejecutar grandes déficits de cuenta corriente y por ello desarrollarán rápidos ajustes”, todo lo cual preanunciaría un “segundo round” con mayores huidas de capital, que serían más acentuadas en América Latina que en el resto de los continentes (Ambito Financiero, 10/4). Esto desvaloriza las monedas nacionales y desata una carrera de devaluaciones competitivas que profundizan las tendencias a la guerra comercial y monetaria.

Estos problemas afectan de lleno a la Argentina, cuando la recaudación de divisas tiende a caer en picada no solo por el desplome de los precios internacionales de las materias primas sino también porque la contracción del mercado mundial podría afectar con una reducción de hasta el 32% en el volumen de intercambio de mercancías con el extranjero (El Cronista, 13/4). Un agravante es que la liquidación de divisas por exportación también es baja, porque ya fue adelantada la mayor parte de la venta de la cosecha de soja, y la patronal agraria acopia para presionar una devaluación del dólar oficial.

El empantanamiento de la reestructuración de la deuda externa sigue siendo para el gobierno el problema troncal, porque le impide recurrir a un financiamiento internacional. Si bien reperfiló los vencimientos de la deuda en dólares bajo jurisdicción local, lo hizo para prepararse para una negociación de la deuda bajo ley extranjera, que podría extenderse por el resto del año, tiempo en el cual se propone pagar los vencimientos que totalizan unos 3.400 millones de dólares. A esta carga se suman otros compromisos con el Club de París por 2.100 millones y con otros organismos multilaterales por 3.100 millones. Si a ello sumamos los 1.650 millones de vencimientos de las provincias (que deberían comprar dólares a la Nación), tenemos comprometidas en el curso del año el 90% de las reservas internacionales netas del Banco Central -que suman unos 10.350 millones de dólares.

En estas condiciones, la subordinación del gobierno nacional al capital financiero puede derivar en un quebranto generalizado. No hay que descartar, en este escenario, que termine pidiendo un nuevo rescate al FMI u otros organismos internacionales (como aconsejó recientemente la oposición), pero ello reforzaría los condicionamientos para que ejecute un ajuste mayor. Esto, cuando la situación social es una olla a presión.

Todo este escenario agrava las presiones de los principales complejos exportadores por una devaluación en regla, que empareje la cotización oficial con los tipos de cambio financieros. Una mayor depreciación del peso agrava la inflación y, por ende, la confiscación en los ingresos que están sufriendo millones de trabajadores con reducciones salariales, despidos y suspensiones. Estas contradicciones pueden estallar, más temprano que tarde, y despertar un cuadro de choques sociales profundos.

Los trabajadores deben intervenir para evitar que el peso de la crisis se descargue sobre sus espaldas para rescatar a la patria financiera. Más que nunca, la única salida pasa por la nacionalización de la banca y el comercio exterior, y por la investigación y el no pago de la deuda usuraria y fraudulenta.