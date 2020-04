Reclamamos la emergencia de Dengue en la Ciudad: 1029 casos en una semana

Con todos los medios de comunicación centrados en la evolución de la pandemia del coronavirus, se ha disparado de manera silenciosa la epidemia del dengue en la Ciudad de Buenos Aires. Solo en la última semana se confirmaron 1029 nuevos casos, lo que totaliza ya 3173. Preocupa el número total pero más aún el índice de crecimiento, que llegó al 30% en una semana. Son todas cifras oficiales publicadas en el último boletín epidemiológico del 10 de abril.

El foco de los contagios está en las comunas de la zona sur donde se encuentran las principales villas de la Ciudad. El total de casos hallados en la comuna 8, 7 y 4 llega a los 1904 contagiados, lo que equivale al 60% del total. Si sumamos los casos de la villa 31, ubicada en la comuna 1, seguramente estaríamos cerca del 80% del total. Así la relación entre las condiciones sanitarias y habitacionales y el número de contagiados queda absolutamente probado. El fracaso de los planes de urbanización de las villas de la Ciudad, donde viven en la actualidad más de 300.000 personas en condiciones de extrema precariedad, es una de las razones de fondo que explican esta nueva propagación del dengue.

Nadie está hablando del crecimiento del dengue en la Ciudad de Buenos Aires. Pero en la última semana tuvimos 1029 casos. Es un salto de un 30% en solo una semana. Los casos se concentran en las villas, que tienen casi el 80% del total de los contagios. — Gabriel Solano (@Solanopo) April 16, 2020

La otra razón de fondo es la falta de previsión del gobierno de Larreta para anticiparse a este nuevo brote y luego su inacción una vez que éste ya fuera detectado. Ya a fines del año pasado los vecinos de los barrios más afectados habían alertado sobre la aparición de nuevos casos, sin que se adoptaran medidas para evitar una propagación. No hubo campañas de descacharreo por parte del gobierno que impidiesen la formación de criaderos de mosquitos ni tampoco de distribución gratuita de repelente a las familias. Solo tardíamente se desarrollaron actividades de fumigación, que según los especialistas carecen de efectividad.

A esto debe sumarse la crisis del sistema sanitario. La infraestructura de los Cesac (Centros de Salud y Acción Comunitaria) es deficitaria para atender esta problemática. En la villa 15 (Ciudad Oculta) los vecinos denuncian que el Cesac 5 no cuenta con insumos como alcohol en gel y repelentes. Lo mismo denuncian las familias de la villa 21-24 de Barracas respecto al Cesac 35, por citar algunos ejemplos.

Estas denuncias fueron presentadas por el bloque del PO-FIT en la Legislatura y quedaron plasmadas en varios pedidos de informes que nunca fueron respondidos por los funcionarios del Poder Ejecutivo. Posteriormente, un relevamiento completo de la situación de las barriadas populares le fue presentado personalmente a Horacio Rodríguez Larreta en una reunión convocada por el Jefe de Gobierno con los presidentes de bloque de la Legislatura. En ese relevamiento documentamos con fotos las aguas servidas y basurales en las barriadas que actuaban como criaderos de mosquitos. Nada se hizo, lamentablemente.

La inacción ante el crecimiento del dengue no solo incluye a los gobiernos sino también a los grandes laboratorios. No existe interés en invertir en investigaciones que permitan la fabricación de una vacuna ya que la mayoría de los afectados son personas de bajos recursos, que no están en condiciones de pagar lo que los laboratorios pretenden para asegurarse una tasa de ganancia significativa. Otra vez, la centralización del conjunto del sistema de salud por parte del estado, que incluya también a los laboratorios y a la industria farmacéutica, es una condición para la defensa de la vida.

Ante esta situación y a partir de un debate con los vecinos hemos decidido presentar en la Legislatura un proyecto de ley que declare la emergencia sanitaria en las barrios más afectados que obligue al gobierno a disponer de una partida presupuestaria extraordinaria para realizar la tareas de descacharreo, limpieza y fumigación, la entrega de repelente gratuito y elementos de higiene y dotar de suministros y personal a los Cesac que atienden a las poblaciones más afectadas.