San Miguel: El instituto superior de formación docente N° 42 no está preparado para “clases virtuales”

Por un comité docente estudiantil que reorganice la cursada

La pandemia del Covid-19 puso de relieve la crisis económica, sanitaria y social que se vive en Argentina y el mundo. El sistema educativo ha mostrado los límites del “Estado presente” que pregona el oficialismo priorizando el pago de una deuda usuraria y fraudulenta. Solo para tomar cifras oficiales del INDEC un 43% de los hogares del conurbano bonaerense carecen de internet. Si bien el eje de campaña del oficialismo fue una educación “de todos" en el ISFD y T 42, como en la gran mayoría de los terciarios, cientos de estudiantes se ven excluidos de la posibilidad de estudiar.

En el marco de la resolución 554/ 20 de suspensión de clases de la Provincia de Buenos Aires, la dirección del instituto, en consonancia con lo exigido por la Dirección de Educación Superior (DES), puso en marcha las clases, mediante la improvisación de la plataforma google classroom para que alumnos y profesores lleven adelante el ciclo lectivo, sin contemplar que hay alumnos sin internet o computadoras. También preocupa la situación de que cientos de estudiantes que están cursando sin haber realizado una inscripción formal lo cual agudiza la posibilidad de abandono de cursadas y el posterior cierre de carreras. La crisis económica se descarga por completo sobre la juventud que trabaja precarizada, monotributistas y en negro. Este hecho muestra que no hay una respuesta organizada por parte de provincia o nación a la hora de ejecutar soluciones y mucho menos desde la dirección del instituto.

A los problemas edilicios por falta de presupuesto que tiene el ISFD N° 42, tanto en la Sede Serrano como en Bella Vista, se le agrega la falta de condiciones materiales para impulsar espacios virtuales educativos ni un campus virtual propio del instituto.

Se agudiza la precarización laboral de la docencia

La ausencia de un campus virtual que organice las clases de forma institucional profundiza la precarización laboral docente, como lo muestra el dictado de clases por grupos de whatsapp o videos en vivo por instagram.

En este contexto la defensa de las condiciones laborales y la calidad educativa está a cargo de los docentes y estudiantes. Mientras que la dirección provincial del sindicato acuerda con las políticas de Berni y Kicillof, descargando la crisis sobre la docencia.

En este cuadro, vemos la necesidad de poner en pie un comité de seguridad e higiene y educativo conformado por docentes y estudiantes del ISFD N° 42 que lleve adelante la lucha para que el Estado provincial garantice cursos de formación en TICs con puntaje para los docentes de la provincia. Los estudiantes tenemos que exigir al gobierno que garantice dispositivos tecnológicos para quienes no cuentan con ellos, e instalación de internet gratuito para quienes lo necesiten, la formación de un campus virtual institucionalizado para docentes y alumnos que permita su regular y simple acceso, la no obligatoriedad de la cursada para evitar la deserción de estudiantes en este contexto de pandemia. Que se respete el estatuto docente, que la virtualidad no sea una excusa para pasar por alto nuestros derechos laborales