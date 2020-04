José C. Paz: ¿por qué la cuarentena se cumple a cuentagotas?

Un artículo publicado en el portal SM Noticias el 15 de abril presenta datos que reflejan que durante la cuarentena en el distrito solo se vio una leve reducción del tránsito vehicular y peatonal en el distrito bonaerense de José C. Paz. La disminución sería del 37%, lo que evidencia que la cuarentena no se cumple mayoritariamente.

En primer lugar ello se debe a la falta de asistencia a las familias paceñas más necesitadas, en uno de los distritos más afectados por la pobreza. Según datos del INDEC, en diciembre el 40% de los habitantes de José C. Paz se ubicaba debajo de la línea de pobreza, y un 10 de la de indigencia, mientras que la desocupación oscilaba entre el 13% y el 15%.

A eso se le suma la completa falta de planificación estatal. Es lo que denunciamos cuando más de 20.000 jubilados, pensionados y beneficiarios de planes sociales se concentraron en las puertas de un único banco para cobrar sus haberes, sin asistencia alguna ni posibilidad de mantener el distanciamiento social necesario para prevenir contagios de coronavirus.

No hay cuarentena que aguante si no se da respuesta a la población trabajadora, que se ve obligaba a salir de sus casas para ganarse un sustento. A pesar de eso, el presidente Alberto Fernández felicitó en una entrevista televisiva al intendente Mario Ishii. El hundimiento de las familias en la miseria atenta contra cualquier posibilidad de sostener el aislamiento social. Tal vez el gobierno municipal sea consciente de ello, ya que el propio Ishii reconoció que durante la pandemia podrían morir 5.000 personas en José C. Paz.

En este cuadro explosivo, los comedores y merenderos populares del Polo Obrero han tenido un crecimiento exponencial en el distrito. Es una cuestión fundamental, porque la única salida es oponerle a la negligencia del gobierno nacional, provincial y municipal la organización independiente de los y las vecinas en cada barrio, para luchar por las reivindicaciones más elementales. Nuestra salud y vidas están en juego.