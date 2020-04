Tucumán: Manzur voceros de los empresarios quieren empezar la zafra a como dé lugar

En recientes declaraciones el gobernador Manzur anticipó que le solicitará a Alberto Fernández que la industria azucarera este dentro de las actividades exentas de la cuarentena. En realidad, se trata de un blanqueo de algo que ya está ocurriendo, los ingenios están operando hace rato. Trabajan a puertas cerradas y obligan a una parte de los trabajadores a concurrir. En los últimos días se ha acelerado este llamado a trabajar a pesar de la cuarentena vigente. Manzur por un lado dice que no quiere flexibilizar la cuarentena, pero por el otro da rienda suelta a que ciertas actividades trabajen sin problemas.

La zafra del citrus y la cosecha de la soja son otras actividades que ya marchan a todo vapor en la provincia. El trabajo domiciliario es solo para el personal administrativo y jerárquico, los trabajadores y cosecheros están concurriendo a las fábricas y al campo con total normalidad.

La presión patronal para poner todo en marcha se ha acentuado en los últimos días con declaraciones por los medios y amenazas de no pago de salarios. Rocchia Ferro dueño del Ingenio Florida –uno de los mayores productores de biocombustibles del NOA- manifestó: "no sabemos hasta qué punto va a llegar esto, pero creemos que va a ser de un efecto catastrófico ", "Estamos preocupados por el mediano y largo plazo. No hay créditos para empresas que tienen más de 100 empleados, ni recursos del Estado para empresas medianas. Nosotros creemos que los peores meses para afrontar son junio, julio y agosto, ya que todos tenemos asegurados los sueldos de los empleados de marzo y abril". La patronal cañera abre el paraguas, por un lado, y reclama subsidios, por el otro.

Lo cierto es que el precio del azúcar ha repuntado en los últimos meses. Si se compara con el cierre de la zafra del 2019 tenemos un aumento de más del 50%. Ni hablar de los precios del alcohol para consumo personal o fabricar alcohol en gel, sin el control del Estado aumentaron estrepitosamente.

En una medida de carácter demagógico, La Florida le donó al gobierno de la provincia 200.000 litros de alcohol, esto fue recibido con bombos y platillos por el Manzur y la ministra de Salud, Rossana Chahla, al punto que ambos fueron al ingenio a recibir la donación. El bioetanol a base de caña de azúcar registra un precio de $29,808 por litro para diciembre del 2019 según el precio oficial de la Secretaria de Energía, por lo tanto, se trata de una donación de 6 millones de pesos a valores oficiales de mercado, si se ponen a valores de producción y le restamos los impuestos, esto se reduce a la mitad. Un valor bastante modesto para lavarse la cara y empezar la zafra a como dé lugar.

Es claro que una gran cantidad de trabajadores temporarios de ingenios azucareros necesitan cobrar sus salarios, los empresarios condicionan esto a que comience la zafra, es decir, a que vuelvan a trabajar aun sin respetar las condiciones de higiene necesarias en una pandemia. El problema es si están dadas las condiciones de trabajo que garanticen la salud de los obreros. La Fotia no ha dicho una palabra al respecto de esto, mansamente mira para otro lado y les permite a los ingenios presionar para que todos los obreros retomen sus tareas como sea.

Planteamos: comisiones de higiene y salubridad con derecho a veto, estas deben estar conformadas por los trabajadores para verificar las condiciones de salubridad. Pago de la totalidad de sus salarios a todos los temporarios hasta tanto se verifiquen si están dadas las condiciones para volver a cumplir tareas. Los ingenios que no estén en condiciones de abonar los salarios a sus trabajadores deben ser inmediatamente estatizados y puestos bajo control de los trabajadores, no pueden quedar obreros sin trabajo bajo las actuales condiciones. Paritarias libres y salario igual al costo de la canasta familiar.